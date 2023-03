Arbeitszeit Macht uns die 4-Tage-Woche produktiver und gesünder?

Verkürzte Arbeitswoche: Weniger Stress, gleiche Produktivität



4-Tage-Woche bei gleicher Bezahlung: 40 Stunden verteilt auf vier Tage oder 32 Wochenarbeitsstunden bei gleichem Arbeitspensum.

Bei einer 4-Tage-Woche gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Bei Modell eins werden die üblichen 40 Regelstunden einfach auf vier Tage umverteilt, sodass unter dem Strich vier 10-Stunden-Arbeitstage stehen. Das zeigt zwar, wie in der Arbeitswelt mehr Flexibilität gedacht werden kann, Arbeitsforscher raten aber davon ab, die Stunden auf diese Weise zu bündeln. Denn das kann unter anderem gesundheitsschädlich sein.



Modell zwei verfolgt den sogenannten flexiblen 100-80-100-Ansatz. Das heißt, dass für 80 Prozent der bisherigen Arbeitszeit 100 Prozent des Gehalts ausgezahlt wird. Trotzdem wird eine hundertprozentige Produktivität erwartet. Eine großangelegte Umfrage zu diesem Modell wurde von Juni bis Dezember 2022 im Vereinigten Königreich durchgeführt. Daran nahmen 61 Unternehmen und rund 2.900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teil. Die Ergebnisse verdeutlichen: 39 Prozent der Mitarbeiter fühlten sich durch den 100-80-100-Ansatz weniger gestresst, 71 Prozent wiesen am Ende der Studie ein geringeres Burnout-Niveau auf. Auch Angstzustände, Müdigkeit und Schlafprobleme gingen zurück. Von den 61 Unternehmen hielten nach der Untersuchung 56 an der Vier-Tage-Woche fest. Dass das Beispiel aus Großbritannien kein Einzelfall ist, zeigt sich unter anderem in Island, wo verkürzte Arbeitszeiten nach einer Testphase in den Jahren 2015 bis 2019 mittlerweile gesetzlich verankert sind.