Pollenallergie So kommt ihr gut durch die Heuschnupfen-Zeit

Statistik: Gut jeder Vierte in Deutschland leidet an Heuschnupfen

15 Prozent der Erwachsenen und 9 Prozent der Kinder leiden Schätzungen zufolge im Laufe ihres Lebens an allergischer Rhinitis, im Volksmund "Heuschnupfen" genannt, so der Allergieinformationsdienst des Helmholtz Zentrums München. Und die Zahl der Betroffen nimmt ständig zu. Das ist auch ein Ergebnis einer Studie des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). Basis der Untersuchungen waren bundesweite vertragsärztliche Abrechnungsdaten über einen Zeitraum von zehn Jahren. 2019 wurde bei mehr als fünf Millionen gesetzlich Versicherten Heuschnupfen diagnostiziert. Das sind 7,1 Prozent. Im Jahr 2010 waren rund 4,2 Millionen Menschen in Behandlung. Das ist ein Zuwachs von 19 Prozent. Laut Studie gibt es ein klares Stadt-Land-Gefälle: In Großstädten leiden in den meisten Altersgruppen mehr Menschen an Heuschnupfen als auf dem Land. Die Untersuchung zeige, dass Umwelteinflüsse im Zusammenhang mit der Größe des Wohnortes mit ansteigendem Alter für das Erkrankungsgeschehen zunehmend an Bedeutung gewinnen, so die Autoren der Studie.