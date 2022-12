Wüsten in Äquatornähe Wendekreiswüsten

Der Name verrät es: Diese Trockengebiete befinden sich an den nördlichen und südlichen Wendekreisen. Diese markieren jeweils etwa den 23. Breitengrad. Dort steht die Sonne einmal im Jahr, am Sommeranfang, senkrecht und bildet daher keinen Schatten. Die Wendekreiswüsten stellen den Löwenanteil aller Trockengebiete, allein schon weil die riesige Sahara dazugehört. Aber auch die der arabischen Halbinsel, Lut im Iran, Thar in Indien, die Kalahari in Südafrika oder die australischen Wüsten zählen zu dieser Kategorie.