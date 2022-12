Von Zwergpinguin bis Kaiserpinguin Was wisst ihr über Pinguine?

Lebensraum: Pinguine leben auf der Südhalbkugel

Pinguine kommen ausschließlich auf der Südhalbkugel vor. Die Lebensräume der verschiedenen Pinguinarten könnten kaum unterschiedlicher sein, betrachtet man Klima, Geografie und Ökologie. Man findet Pinguine in den Küstengewässern der Antarktis bis zu den Galapagosinseln am Äquator. Darüber hinaus kommen sie in den Gewässern vor Neuseeland, Süd-Australien, Südafrika, Namibia, den Falklandinseln und an der Westküste Südamerikas vor. Kein anderes höheres Lebewesen lebt so nah am eisigen Südpol wie der Kaiserpinguin. Darum ist er auch - wie es die Bergmannsche Regel lehrt - am größten.