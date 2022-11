Ein Spiel der Daten Wie Algorithmen den Fußball verändern

Sportwissenschaftler Daniel Memmert im Interview: "Wir sind erst am Anfang."

Da auf dem Fußballplatz meist wenige Tore fallen, hat der Zufall eine große Chance. Egal, ob bei der Fußball-WM in Katar oder in der Bundesliga - etwa die Hälfte aller Tore im Fußball entstehen zufällig. Warum der Zufall im Fußball so wichtig ist, konnte 2021 ein Forscher-Team am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Sporthochschule Köln zeigen. Institutsleiter Prof. Daniel Memmert erklärt, wie man dem Zufall auf die Schliche kommt.



Trotz aufwändiger Datenanalyse kann man im Fußball laut aktueller Studienlage nur die Hälfte des Geschehens auf dem Platz beeinflussen, denn 50 Prozent der Tore fallen aus purem Zufall. Lohnt sich denn da überhaupt der Aufwand der Datenanalyse im Fußball?



Memmert: Tatsächlich kann man feststellen, dass der Einfluss des Zufalls in den letzten zehn Jahren abnimmt. Das konnten wir in einer größeren Studie, in der wir fast 10.000 Tore in der britischen Premier League nach verschiedenen Zufallsfaktoren analysiert haben, zeigen. Aktuell sind es nur noch 42 Prozent der Tore, die durch Zufallseinflüsse bestimmt werden. Und tatsächlich liegt es genau an dem Mehr an Daten, an mehr Analysen, an besseren Matchplänen, dass der Einfluss des Zufalls abgenommen hat.



Wie kann das sein?



Memmert: Die Mannschaften wissen ein bisschen besser übereinander Bescheid, etwa über die Strategien des Gegners und können ihre Matchbälle professioneller aufbereiten. Dennoch ist viel Zufall nach wie vor im Spiel. Aber ich glaube, dass wir ihn in den nächsten Jahren noch stärker in die Knie zwingen können, weil es weitere Analysen gibt, weitere Parameter, mit denen wir das Spiel besser verstehen und dadurch auch die Trainer besser auf den nächsten Gegner vorbereiten können.



Was ist eigentlich ein „zufälliges“ Tor?



Memmert: Sportwissenschaftler haben sich mal auf Faktoren geeinigt, die schwer zu trainieren sind, und diese als "Zufall" klassifiziert. Da gibt es beispielsweise Bälle, die aus sehr weiter Distanz ins Netz gehen. Oder wir würden es als Zufall klassifizieren, wenn Tore durch die Beteiligung gegnerischer Abwehrspieler zustande kommen. Oder wenn der Ball den Pfosten oder die Latte berührt, bevor ein Spieler ihn über die Linie drückt - all das sind sogenannte Zufallstore.



Welche der von Fußballdaten-Analysten untersuchten Parameter ist entscheidend - was macht einen Spieler zu einem „Spitzenspieler“?



Memmert: Das ist genau die Frage, über die sich die Wissenschaft Gedanken macht – und übrigens auch viele Klubs, viele Manager und Spielerberater. Was ist so ein taktischer Leistungsindikator, der wirklich auch einen Effekt auf das Ergebnis eines Spiels hat? Wir wissen mittlerweile, dass es nicht die „einfachen“ Indikatoren sind, wie zum Beispiel Ballbesitz oder wie viel Pässe ankommen oder auch nicht, wie viel ein Spieler läuft. Das alles ist es nicht. Aber was ist es dann? Es sind komplexere taktische Leistungsindikatoren, um ein Beispiel zu nennen: die Raumkontrolle. Wir wissen aus sehr großen Validierungsstudien, dass der Raum, den ein Spieler in der Nähe des gegnerischen Tors kontrollieren kann, eine Größe ist - wenn man diese über die ganze Mannschaft aufaddiert -, die zwischen Sieg und Niederlage entscheiden kann. Wir reden da immer über wenige Prozentpunkte, die den Unterschied machen, das ist klar. Aber das ist ein Faktor, der eindeutig einen Einfluss auf das Spiel hat.



Werden wir denn - bei der immer umfangreicheren Datenanalyse im Fußball - irgendwann keine Trainer mehr brauchen?



Memmert: Der Trainer ist der Kopf des Ganzen, bei dem alles zusammenläuft. Und der Trainer sucht sich seine Experten und lässt sich beraten. Der Trainer selbst muss kein Experte sein im Bereich Spielanalyse, Ernährung, Sportpsychologie oder Trainingssteuerung. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile in vielen Vereinen im Trainerteam, das bislang aus Trainer, Co-Trainer und Torwart-Trainer bestand, einen zweiten Co-Trainer mit dem Schwerpunkt „Spielanalyse“. Dieses Team wird also erweitert, und Spielanalyse ist da ein ganz wichtiger Faktor. Aber am Ende muss der Trainer die Entscheidungen fällen. Welche da die richtigen sind, ist natürlich häufig Interpretationssache. Auch dazu haben wir bereits viele Studien gemacht, die zeigen, dass verschiedene Spezialisten, die sich dasselbe Spiel anschauen, ganz unterschiedliche Interpretation daraus ziehen.

Wir sind also erst am Anfang, um so etwas wie einen „goldenen Standard“ zu entwickeln, was denn genau in einem Spiel an Informationen steckt, welche Faktoren bei beiden Mannschaften vorhanden sind und wie man diese nutzt, um einen Vorteil zu ziehen. Daten sind dabei im Fußball mittlerweile sehr wichtig geworden. Ohne Daten kann keine Mannschaft über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgreich arbeiten.