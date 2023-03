Organtransplantation So werdet ihr Organspender

"Als ich erfuhr, dass Rudi nierenkrank ist, habe ich gleich gedacht, dass es ein guter Weg sein könnte, ihm eine Niere zu geben, wenn ich zwei gesunde habe. Für mich war es einfach klar, weil ich Rudi schon sehr lange kenne und ihn als Mensch sehr schätze. Als Partnerin ist es einfach eine Win-Win-Situation. Denn wenn er an der Dialyse ist, sind ganz viele Dinge nicht mehr möglich, auch Reisen zum Beispiel. (…)

Es darf aber kein Zwang dahinter sein, schon gar kein moralischer. Das muss niemand machen. Ich würde es niemandem raten, wenn er kein gutes Gefühl dabei hat. Ich glaube, da muss man wirklich ehrlich zu sich sein. Und man darf nie in die moralische Bredouille kommen, dass das von einem erwartet wird oder man das machen müsste. (...)

Es war für mich außerdem wichtig, die Nierenspende nicht an der Beziehung festzumachen. Das muss etwas ganz Freies sein. (…) Man weiß ja nicht, was passiert."