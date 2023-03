Vom Emoticon zum Emoji Wie wir mit Smileys kommunizieren und was sie bedeuten

Unicode: Wie Smileys auf das Smartphone kommen

Milliarden von Emojis werden täglich verschickt. Möglich macht das erst die technische Grundlage: Unicode, ein internationaler Codierungs-Standard für elektronische Kommunikation. Er umfasst all jene Zeichen, die von jeder Tastatur erzeugt und von jedem Rechner gelesen werden können, unabhängig vom Betriebssystem oder der Schriftart. 2010 wurden die ersten 722 Emojis in den Unicode Zeichensatz aufgenommen. Inzwischen sind es über 3.000. Im Unicode sind sie jeweils mit Code und offizieller Bezeichnung gelistet. Zum Beispiel: U+1F604, oder auch Grinning Face with smiling eyes. Wie genau der Smiley dann aussieht, hängt aber nicht nur vom Unicode ab. Je nach Betriebssystem, Schriftart oder Plattform kann sich die Grafik in Details unterscheiden. Deshalb sieht der Smiley auf eurem Smartphone anders aus als zum Beispiel in der Facebook-Darstellung. Alle im Unicode enthaltenen Emojis findet ihr auch in der Datenbank Emojipedia. Das Portal feiert jeden 17. Juli den World Emoji Day. Das ist übrigens der Tag, den das Kalender-Emoji standardmäßig anzeigt.