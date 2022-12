Weihnachten Sieben kuriose Fakten rund ums Weihnachtsfest

3. Kurios: Die Gurke als Christbaumschmuck



Wer findet sie zuerst? Auf der Jagd nach der Weihnachtsgurke im Christbaum.

Habt ihr im Laden bei den angebotenen Christbaumkugeln auch schon mal eine Weihnachtsgurke gesehen? Dann habt ihr euch bestimmt gefragt, wer sich eine Essiggurke aus Glas oder gar Plastik in den Baum hängt - und warum. Dahinter steckt ein netter Brauch: Man hängt sie gut versteckt zwischen den anderen Schmuck an den Weihnachtsbaum. Damit sie im Baum bestmöglich getarnt ist, gibt es sie gemeinerweise in verschiedenen Größen und Grüntönen. Vor der Bescherung machen sich alle auf die Suche nach dem grünen Gemüse, was zwischen all den grünen Nadeln gar nicht so leicht ist. Wer die Weihnachtsgurke zuerst entdeckt, darf seine Päckchen als erster öffnen, bekommt oft auch noch ein Extrageschenk - und auf alle Fälle viel Glück im neuen Jahr. Verschiedensten Theorien zufolge soll die Weihnachtsgurke im 19. Jahrhundert in Deutschland erfunden worden sein. Während hier aber fast niemand den Brauch kennt, ist "The Christmas Pickle" in den USA der Renner.