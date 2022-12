Weltraumteleskop Hubble Seit mehr als 30 Jahren unser Auge im All

Premiere: Das erste Bild



Rechts die erste Aufnahme von Hubble, linkes der gleiche Himmelsausschnitt aufgenommen am Las Campanas Observatorium in Chile.

Zum ersten Mal "klick" machte es am 20. Mai 1990. Das dabei entstandene Foto ist wenig beeindruckend. Sollte es auch gar nicht sein - es war nur der erste Test der Optik, das sogenannte "First Light" des Teleskops. Der Schock war trotzdem groß: Hubbles 2,4 Meter großer Hauptspiegel war fehlerhaft und die Bildqualität daher eben nicht besser als bei bodengebundenen Teleskopen. Austauschen ließ er sich nicht, doch zumindest war Hubble - bis dahin einmalig in der Raumfahrtgeschichte - so gebaut, dass es im All repariert werden konnte. So bekam Hubble 1993 eine "Brille" verpasst, in Form eines speziellen optischen Systems. Seither liefert das Teleskop exakte Aufnahmen. Wissenschaftler arbeiten meist mit den Rohdaten, die Hubble zu Erde sendet. Die Bilder für die Öffentlichkeit sind hingegen meist nachbearbeitet. Unsichtbares UV- und Infrarot-Licht wird zum Beispiel in Farben dargestellt, die das menschliche Auge wahrnehmen kann.