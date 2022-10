Schritte zählen 10.000 Schritte pro Tag - gesund oder Marketing-Gag?

10.000 Schritte? So viele schaffen wir im Durchschnitt



Smartwatches zählen Schritte einfach mit. Und auch für Smartphones gibt es viele kostenlose Schrittzähl-Apps.

10.000 Schritte, das sind - je nach Schrittlänge - zwischen fünf und sieben Kilometer. Wissenschaftler der Stanford University machten 2017 eine Studie zum Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Übergewicht. Dazu werteten sie die täglichen Schritte von rund 720.000 Nutzern aus 111 Ländern aus. Der Durchschnitt insgesamt lag bei 4.900 Schritten. Spitzenreiter waren die Bewohner Hongkongs mit fast 7.000, in Europa waren es die Schweden mit rund 6.000 Schritten. Wir Deutsche lagen mit durchschnittlich 5.200 Schritten im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht, zwischen Briten mit 5.400 und den Franzosen mit 5.100 Schritten.

Auf nur rund 3.500 Schritte am Tag kamen die Menschen in Indonesien, ähnlich wenig wie die Bewohner Saudi-Arabiens oder der Philippinen. Übrigens schaffen Büroangestellte oft nur 1.500 Schritte am Tag. Briefträger dagegen kommen auf bis zu 18.000 - das sind zwischen neun und elf Kilometer täglich!