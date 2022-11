Gesund abnehmen Gewicht verlieren - geht das auch ohne Diäten?

Sport: Welche Bewegung hilft beim Abnehmen?



Mit welchem Sport man anfängt, ist erstmal gar nicht so wichtig. Anfangen ist wichtig und vor allem auch Spaß!

Grundsätzlich sollte man sich neben der Ernährung auch über seine Bewegung Gedanken machen. Dabei kann schon der Schrittzähler im Smartphone helfen. Denn nicht nur die Frage, was beim Abnehmen hilft, ist entscheidend, sondern vor allem solltest du dich fragen: Was brauche ich, um gesund zu bleiben? Und da lautet die Antwort ganz klar: Sport - so Sportmedizinerin Joisten. "Gerade im präventiven Bereich ist die Bewegung essentieller als die Ernährung," bestätigt auch Bischoff. Sport funktioniert dauerhaft aber nur, wenn er mit einer Ernährungsumstellung kombiniert wird. Das muss nicht gleich eine neue Trendsportart sein, hier helfen mehr Bewegung, mehr Schritte im Alltag: also Treppen statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto, gehen statt eine Haltestelle mit den Öffis fahren.



Wenn du mit Sport anfangen möchtest, ist das Wichtigste, dass du Spaß hast. Egal, was du ausprobierst. Gerade bei leichtem Übergewicht gibt es keine falsche Sportart. Und noch nie war die Auswahl an Online-Sportkursen so hoch wie derzeit. So kannst du viel in den eigenen vier Wänden ausprobieren, an das du dich sonst vielleicht nicht getraut hättest. Hilfreich ist auch immer, sich einen Freund oder eine Freundin zu suchen, mit der man gemeinsam sporteln, sich zum Sport verabreden kann. Für viele funktionieren Sportkurse mit Musik - Zumba oder Aerobic beispielsweise -, die man ebenfalls zuhause machen kann, wenn einem das lieber ist. Für Frauen, die in die Wechseljahre kommen, rät Ernährungsberaterin Bischoff neben Ausdauer- auch zu Krafttraining, denn durch die Hormonumstellung wird Muskelmasse abgebaut. Generell gilt: Ausprobieren, was Spaß macht, eine emotionale Bindung schafft und einem liegt - und Abwechslung bringt.