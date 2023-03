Pocken, Polio und Corona Impfgegner gab es zu allen Zeiten

Pocken-Viren verursachen Hautbläschen, die sich Pocke oder Blatter nennen. Die Krankheit ist schon seit Jahrtausenden bekannt und gefürchtet. Sie zählt zu den gefährlichsten überhaupt, weil die Sterblichkeit hoch ist: Sie liegt bei 20 bis 30 Prozent. Der letzte Pockenfall in Deutschland trat im Jahr 1972 auf. Durch konsequentes Impfen konnte die Welt im Jahr 1980 von der Weltgesundheitsorganisation WHO als pockenfrei erklärt werden. Die Pockenimpfung ist eine der größten Erfolgsgeschichten der modernen Medizin.

Pockenimpfstoffe sind die ältesten bekannten Impfstoffe

Bis ins 18. Jahrhundert wurden Pockenimpfungen mit lebenden Pockenviren durchgeführt. Eine kleine Dosis wurde mithilfe einer Lanzette unter die Haut eingeritzt. Kinder waren dadurch ihr ganzes Leben lang vor der Erkrankung geschützt. Allerdings war diese Art der Impfung auch gefährlich. Wurden mit der Lanzette zu viele Erreger in den Körper eingebracht, konnten die Kinder schwer erkranken. Es bedurfte also viel Erfahrung, um das richtige Maß zu finden.

Harmlose Kuhpocken sorgen für Kreuzimmunität

Edward Anthony Jenner (1749 - 1823) war ein englischer Landarzt. Er entwickelte die moderne Schutzimpfung gegen Pocken. Ohne zu wissen, was Viren sind, entnahm er Erreger aus einer Kuhpockenpustel einer erkrankten Frau und verabreichte sie Kindern. Glücklicherweise überstanden seine Probanden die Prozedur gut und waren dann ein Leben lang gegen sämtliche Pocken immun.

Michael Stolberg, Lehrstuhl für Geschichte der Medizin in Würzburg

"Der englische Arzt Edward Jenner hat systematische Versuche gemacht. Und daraus entstand dann die Idee einer Vakzine. Vakzine ist ja abgeleitet von Vacca, also von der Kuh. Das ist tatsächlich der Begriff, den wir heute für alle Impfungen verwenden, aber der geht eben zurück auf diese Pockenimpfung mithilfe von Kuhpocken. Das war sensationell, denn damit konnte eine der wirklich schlimmsten Krankheiten verhütet werden."

Die Pocken-Impfpflicht führt zu Protesten

Im Jahr 1807 wurde in Bayern als weltweit erstem Land eine Impfpflicht für die Pocken eingeführt. Das Deutsche Reich verhängte 1874 eine solche verbindliche Regelung. 1967 sorgte die WHO für eine weltweite Impfpflicht. Diese wurde in Westdeutschland 1976 wieder ausgesetzt als die Pocken als besiegt galten.