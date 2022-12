Alkohol und Gesundheit Was ihr übers Trinken wissen solltet

Zu guter Letzt: Drei Funfacts über Alkohol



Dass das tägliche Glas Rotwein der Gesundheit nutzt, ist ein Mythos und Irrglaube. Es gibt aber auch viele Fakten über Alkohol, die überraschen.

Funfact 1: In vielen Ländern auf der Welt liegt die Altersgrenze für den Kauf und Konsum von Alkohol höher als in Deutschland. Weltweit am höchsten ist sie in Wardha, einer Stadt in Indien. Dort darf man erst ab dem Alter von 30 Jahren Alkohol kaufen und trinken.



Funfact 2: Whisky ist von Natur aus farblos. Seine gold-braune Farbe erhält er nur durch die Fässer, in denen er zur Reifung eingelagert wird.



Funfact 3: Sogar manche Lebensmittel enthalten Alkohol. So kann in überreifen Bananen Alkohol enthalten sein, in Sauerkraut oder in Traubensaft ebenso. Schuld daran sind Gärungsprozesse, bei denen Alkohol entsteht.