Impfstoffforschung Wie wirken mRNA-Impfstoffe?

Multiple Sklerose, Krebs, Allergien: Das Potenzial von mRNA-Therapien



MRNA-Impfstoffe haben erhebliches Potenzial. Sie könnten bei allen Krankheiten, die sich über das Immunsystem beeinflussen lassen, helfen.

Mit der mRNA-Technologie können - in der Theorie - Krankheiten behandelt werden, die sich über das Immunsystem beeinflussen lassen. Der wirksame Impfstoff gegen das Coronavirus hat bewiesen, dass das Prinzip funktioniert. Mit bestimmten synthetisch hergestellten Molekülen, der mRNA, kann das Immunsystem zu einer schützenden Immunreaktion angeregt werden. Ein weiterer Vorteil des mRNA-Verfahrens: mRNA lässt sich schnell, zu geringen Kosten und in großen Mengen herstellen. Hier einige Beispiele für das Potenzial von mRNA-basierten Therapien.



Bei Krebs: Ähnlich wie beim Coronavirus könnte ein mRNA-Impfstoff das Immunsystem des Erkrankten zur Bekämpfung von Krebszellen anregen. Entscheidend ist, dass der im Labor hergestellte mRNA-Impfstoff die passenden Baupläne für die Zellen liefert, wodurch das Immunsystem den Tumor bekämpft. Zahlreiche Studien zu verschiedenen Krebsarten - von Brust- Prostatata-, Haut- oder Lungenkrebs - werten derzeit den Nutzen eines mRNA-Impfstoffs aus. Dass noch kein mRNA-Präparat trotz langer Forschung gerade auf diesem Gebiet auf dem Markt ist, liegt daran, dass Tumorzellen im Gegensatz zu Viren ununterbrochen mutieren. Das macht es schwer, einen passgenauen Impfstoff herzustellen. Trotzdem rechnen Wissenschaftler damit, dass schon bald Krebspräparate auf mRNA-Basis für Patienten in Deutschland zur Verfügung stehen. So sagte Biontech-Gründer Uğur Sahin wiederholt in Interviews, dass sein Unternehmen bereits in zwei Jahren Krebsmedikamente mit mRNA-Technik auf den Markt bringen könnte.



Bei Multiple Sklerose (MS): Bei der Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem bestimmte Proteine - genauer: die Isolierschicht der Nervenfasern - im Gehirn und Rückenmark angreift, soll der mRNA-Impfstoff das Immunsystem dazu anregen, sich wieder an bestimmte, körpereigene Proteine zu gewöhnen. Im Tierversuch zeigte sich der mRNA-Impfstoff bereits als wirksam. Die Studie dazu wurde Anfang 2021 im Fachmagazin Science veröffentlicht.



Bei Allergien: Hier bekämpft das Immunsystem bestimmte Eiweiße. Wie beim Ansatz für eine Therapie bei MS soll das Immunsystem lernen, die allergieauslösenden Proteine zu tolerieren, zum Beispiel bei einer Pollenallergie.