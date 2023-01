Mimikry Große Schauspieler in der Tier- und Pflanzenwelt

Tiere und Pflanzen sind zum Teil große Schauspieler. Auch sie können ihr Umfeld täuschen, um einen Vorteil für sich herauszuschlagen. Forscher nennen das Mimikry. Wie sie funktioniert und warum sie für die Natur so wichtig ist.

Von der Bates'schen Mimikry spricht man, wenn Tiere oder Pflanzen zu ihrem Schutz andere Arten nachahmen. Weil diese Form der Mimikry der Naturforscher Henry Walter Bates 1862 als erster beschrieb, wurde sie nach ihm benannt. Er hatte in den Wäldern Brasiliens Mitte des 19. Jahrhunderts beobachtet, dass an sich harmlose Tiere ungenießbaren oder aggressiven Tieren zum Verwechseln ähnlich sehen. Und dass diese optische Ähnlichkeit mit gefährlicheren Tieren sie vor ihren Feinden schützt.



Zum Verwechseln ähnlich: Die Gemeine Wespe (links) und die Wespenschwebfliege (rechts) - ein Beispiel für Bates'sche Mimikry.

Ein Beispiel für die Bates'sche Mimikry ist die Wespenschwebfliege. Mit ihren schwarz-gelben Streifen sieht sie aus wie eine Gemeine Wespe, hat aber im Gegensatz zur Wespe keine Giftstoffe, sondern ist eine harmlose Fliege. "[...] die Amsel, die einmal eine Wespe gefressen hat, die macht einen weiten Bogen um die Schwebfliege, weil sie gar nicht erst ausprobieren will, ob die nicht auch stechen kann. Das ist einfacher, dann eben weiterzufliegen und sich eine schwarze Fliege zu schnappen", beschreibt Thassilo Franke, Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des BIOTOPIA Naturkundemuseums Bayern, in der BR-Sendung "Alles Natur" diese Form der Mimikry und wie sie in der Praxis funktioniert.