Klimaschutz Warum Wale wichtig fürs Ökosystem sind

Gut fürs Klima: Wale speichern Kohlenstoff



Wale fressen täglich tonnenweise Futter. Dabei speichern sie auch riesige Mengen an Kohlenstoff.

Wale sorgen nicht nur durch ihren Kot dafür, dass Algen zum Wachstum angeregt werden und durch Fotosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen. Wale sind selbst auch ein riesiger Speicher für Kohlenstoff. Der Kohlenstoff gerät über die Nahrungskette vom Plankton in den Wal. Je mehr das Tier frisst, desto größere Mengen an Kohlenstoff nimmt es auf. Stirbt das Tier, sinkt der Kadaver auf den Meeresboden und lagert dort Hunderte von Jahren. Da der Kohlenstoff im Walkörper langfristig gebunden ist, kann sich daraus auch kein klimaschädliches CO2 bilden. Laut Michael Dähne vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund wirken viele Wale theoretisch wie ein Wald an Land. Wale spielen im Wasser also eine ähnliche Rolle für den Klimaschutz wie Wälder an Land. Zum Vergleich: Ein großer Wal speichert im Laufe seines Lebens durchschnittlich 33 Tonnen CO2. Ein Baum nimmt pro Jahr ungefähr 22 Kilogramm auf.