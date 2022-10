Wasser-Fußabdruck So spart ihr virtuelles Wasser

"Das, was sich hinter dem Konzept Wasser-Fußabdruck verbirgt, ist die Frage: Was steckt in den Produkten, den Lebensmitteln oder Dienstleistungen? Also der ganze Wasseraufwand, der in einem Steak oder einer Jeans steckt. Und dahinter verbirgt sich deutlich mehr als das, was wir aus dem Wasserhahn rauslassen."