Club of Rome Wie wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können

Kritik: Studien aktualisiert, aber wissenschaftlich bestätigt

Vor allem mit den "Grenzen des Wachstums" 1972 kam auch viel Kritik auf - schließlich war der Bericht nicht das, was man in der damaligen Zeit hören wollte. Und das, obwohl es nach dem rasanten wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit bereits die erste Rezension gab, sich Umweltprobleme bemerkbar machten.



Zwar wies der Bericht selbst auf seine Lückenhaftigkeit in den Berechnungen hin, doch nahmen das viele zum Anlass, die Methoden zu hinterfragen. Wie viel Aussagekraft haben diese Hochrechnungen? Ob das menschliche Verhalten selbst zu wenig einbezogen wurde? Kritikerinnen und Kritiker sahen darin den Beginn der Apokalypse, andere einen Weckruf an unsere Gesellschaft. Sicherlich gibt es auch Prognosen, die so nicht eintrafen - wie die über das begrenzte Erdölvorkommen. Und vielleicht mag der Club auch zu elitär sein, wie teilweise angemerkt. Fakt ist aber, dass er wachgerüttelt hat.



Aufgrund der Kritik wurde der Report mehrmals aktualisiert, fortgeschrieben und in Studien wissenschaftlich bestätigt. So wurden immer wieder einzelne Aspekte aus "Grenzen des Wachstums" aufgegriffen, die dann in eigenen Studien analysiert wurden. Aber auch mit den Neuauflagen wurden die früheren Prognosen eigentlich nur mit neuen Daten gestützt. Die Stoßrichtung ist weiterhin dieselbe.



Mit der Veröffentlichung des Buchs entstanden die ersten Umwelt- und Klimakonferenzen, es wurden Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und der Bund für Umwelt und Naturschutz gegründet. Die Partei "Die Grünen" entstand 1980 in Deutschland. Und irgendwann führte das zu den Millenniums-Entwicklungszielen der UN oder auch zum Pariser Klimaabkommen 2015.