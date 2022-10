Müllkippe Meer Was tun gegen die Plastikflut?

The Ocean Cleanup



Auch die gemeinnützige Stiftung The Ocean Cleanup versucht, Plastikmüll im Meer wieder einzusammeln. Was so einfach klingt, ist allerdings komplex und teuer. 2012 startete der Niederländer Boyan Slat eine Crowdfunding-Kampagne um mit einer langen, zu einem Halbrund geformten schwimmenden Röhre Unrat an der Wasseroberfläche einzufangen. Nach einigen Startschwierigkeiten - die schwimmende Barriere war technisch noch nicht ausgereift und hielt dem Seegang nicht stand - beseitigt das System mittlerweile an der Oberfläche schwimmende Plastikteile, die im Nordpazifischen Müllstudel ("Great Pacific Garbage Patch") herumwirbeln. Zudem wurde 2019 der "Interceptor" gestartet, ein autonomes System zum Sammeln von Plastikverschmutzung aus Flüssen, bevor sie das Meer erreichen.



Kritiker bemängeln allerdings die geringe Effektivität und Nachhaltigkeit des Projekts. Die schwimmende Barriere könne nur einen kleinen Beitrag zur Reinigung der Meere leisten, kritisieren beispielsweise Forschende des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung in Bremen. Demnach würden die Bemühungen des Projekts in geschätzten 20 Jahren keine spürbaren Auswirkungen auf die Plastikmenge im Meer haben. Meeresbiologen kritisieren zudem, dass The Ocean Cleanup das Ökosystem in einer dünnen Schicht direkt unter der Wasseroberfläche, das sogenannte Neuston, empfindlich störe. Zudem entstünden bei der Plastikfischerei mit Schleppnetz durch den Einsatz der Versorgungsschiffe große Mengen des Klimagases CO2.