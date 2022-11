Kunststoff-Recycling und Müllexporte Plastik: Der Stoff, der unsere Welt verpackt

Müll-Export: Wo landet deutscher Plastikmüll?



Export-Container, gefüllt mit Plastikmüll, im Hafen von Port Klang, Malaysia

Plastiktüten, Obstverpackung, Shampooflaschen: Plastikmüll aus Deutschland landet auch in Fernost. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2018 rund eine Millionen Tonnen Kunststoffabfall vor allem nach Malaysia und, als Transitland, in die Niederlande exportiert. Und obwohl die Müllexportquote seit ein paar Jahren sinkt, ist der Abfall im Ausland laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) ein Problem. Denn wenn Plastikmüll an zertifizierte Anlagen im Ausland geliefert wird, kann er der deutschen Recyclingquote zugerechnet werden. Wie und wo der Müll tatsächlich weiterverarbeitet wird, kann aber oft nicht richtig kontrolliert werden, kritisiert der NABU.



Laut Plastikatlas werden in Malaysia immer wieder illegale Recyclinganlagen errichtet, durch die Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Nicht fachgerecht entsorgter Kunststoffmüll landet zudem als Mikroplastik in den Meeren – auch Müll aus Deutschland.



2018 hat China den Import von Kunstoffabfällen gestoppt. Seit 1992 hatte man hier 45 Prozent des weltweiten und sogar 85 Prozent des europäischen Plastikmülls importiert. Seit dem chinesischen Importstopp boomt allerdings der legale und illegale Plastikmüllhandel mit anderen asiatischen Ländern. Nach einem Interpol-Bericht aus dem Jahr 2020 werden Plastikmüll-Exporte vor allem nach Süd- und Südostasien umgeleitet und dort nicht fachgerecht entsorgt, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auf illegalen Mülldeponien abgeladen oder verbrannt. Dem Interpol-Report zufolge wird in Vietnam beispielsweise 88 Prozent des Mülls nicht fachgerecht entsorgt, in Indonesien 83 Prozent.



Der Plastikverbrauch ist laut Berechnungen von Interpol in den letzten zehn Jahren explodiert, allein im Jahr 2018 seien etwa 360 Millionen Tonnen Kunststoff-Abfall erzeugt worden. Mindestens acht Millionen Tonnen Plastik landen davon nach Schätzungen jedes Jahr in den Ozeanen.