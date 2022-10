15 einfache Tipps So spart ihr viel Plastikmüll

50 Jahre ist es her, dass der Club of Rome mit "Die Grenzen des Wachstums" den Fortschritt der Menschheit in Frage stellte. In ihrem neuen Bericht mahnen sie, dass wir jetzt handeln müssen. Denn noch können wir den Kollaps der Erde verhindern. [mehr - zum Modulartikel: Club of Rome - Wie wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können ]