Lebensmittelverschwendung Essen für die Tonne - das muss nicht sein

1. Mit Plan einkaufen:

Wer nur so viel einkauft, wie er wirklich benötigt, schmeißt auch weniger weg. Lasst euch von euren Vorräten inspirieren und überlegt euch, was ihr in den kommenden Tagen essen möchtet. Macht dementsprechend eine Einkaufsliste. Ein ausgeklügelter Wochenplan spart Geld und auch Zeit: Ihr müsst eure Liste dann nur noch in einem schnellen Großeinkauf abarbeiten und nicht mehr jeden Tag zum Supermarkt.



2. Anschauen, riechen, schmecken:

Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt nicht an, ab wann ein Lebensmittel ungenießbar ist. Das Produkt selbst kennt dieses Datum auch nicht und kippt am Tag x nicht plötzlich um. Viele Produkte, wie etwa Joghurts, kann man auch noch viele Tage danach problemlos essen. Vertraut deshalb euren Sinnen: Seht euch das Lebensmittel genau an, riecht daran und probiert es. Vorsicht aber bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie etwa Hackfleisch. Hier gilt ein Verbrauchsdatum, das nicht überschritten werden sollte.