Gesunde Ernährung Wie werden wir in Zukunft vernünftig satt?

Von: Constanze Álvarez, Bernd Thomas, Monika Hippold Wie kann sich die wachsende Weltbevölkerung auf Dauer ernähren, ohne die Umwelt dabei zu belasten? Wie könnt ihr dazu beitragen, lohnt es sich, die Ernährung umzustellen? Neue Ansätze gibt es viele - vom Algengericht über frittierte Heuschrecken bis zum Fleisch aus dem Labor. Aber ist das wirklich gesund und schmeckt das auch?

Der Klimawandel und die wachsende Erdbevölkerung zwingen uns dazu, unsere Essgewohnheiten zu überdenken. 2050 werden schätzungsweise zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Wie sollen sie alle satt werden? Nur durch einen grundlegenden Umbau unseres Ernährungssystems, da sind sich die Experten einig. Das jetzige System setzt unserer Umwelt zu – und durch viele ungesunde Lebensmittel auch uns.

Zu viel Fett, zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel rotes Fleisch, zu wenig Obst und Gemüse - mittlerweile leiden über zwei Milliarden Menschen weltweit an Übergewicht. Auch Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten hängen mit einer ungesunden Ernährung zusammen. Demgegenüber stehen mehr als 800 Millionen Menschen, die Hunger leiden. Gleichzeitig stößt unser Ernährungssystem mehr als ein Drittel aller globalen Treibhausgase aus. Die Landwirtschaft nimmt mehr als ein Drittel aller Landflächen ein, verbraucht mehr als zwei Drittel allen Frischwassers und belastet Flüsse und Meere durch Überdüngung.

Experten raten: Fleischkonsum halbieren

"Im Prinzip haben wir gar keine Alternative. Wir müssen das ändern, damit wir die Klimaveränderung nicht weiterhin so negativ beeinflussen. Bei einer fleischbetonten Ernährung ist nicht nur zu viel Fleisch da, sondern es fehlen die pflanzlichen Lebensmittel." Prof. Dr. oec. troph. Bernhard Watzl, Ernährungswissenschaftler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Weniger Fleisch, mehr pflanzliche Lebensmittel

Alle zwei Wochen ein kleines Steak, ein bis zwei Eier in der Woche, ansonten viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse, das raten die Experten.

Wie kann sich die Erdbevölkerung gesund ernähren, ohne dabei die Umwelt zu schädigen? Eine Experten-Kommission der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet hat 2019 einen Plan dazu entworfen, wie das gelingen kann (s. Tabelle). Auf den Alltag übertragen lassen sich die Empfehlungen folgendermaßen zusammenfassen: Alle zwei Wochen ist ein Steak erlaubt, ansonsten ein bis zwei Eier die Woche. Dafür reichlich Gemüse, Hülsenfrüche, Nüsse und Obst - wobei ein Apfel genügt, um das Tagespensum zu erfüllen. Und: wenig Zucker.



Der Speiseplan umfasst ca. 2.500 Kalorien, für körperlich Arbeitende etwas wenig, bemängeln Kritiker. Sogenannten "Flexitariern", die sich nur ab und zu ein bisschen Fleisch gönnen, dürfte der Plan entgegenkommen. Die Forscher der EAT-Lancet-Kommission schätzen, dass die "Planetary Health Diet" ungefähr elf Millionen vorzeitige Todesfälle durch ernährungsbedingte Erkrankungen verhindern könnte. Bei uns in Deutschland sinkt der Fleischkonsum inzwischen, ist aber mit durchschnittlich 55 Kilogramm pro Kopf und Jahr noch rund doppelt so hoch wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen.

Insekten: Hochwertige Eiweißlieferanten

Insekten sind anspruchsloser, was Futter, Wasser und Raum angeht als Rinder. Dafür liefern sie vergleichsweise viel hochwertiges Protein.

Gegrillte Heuschrecken, Burger aus Mehlwürmern - das mag eklig klingen, sie könnten aber in Zukunft häufiger auf unseren Tellern landen. Denn Insekten sind im Vergleich zu Rindern, Schafen oder Hühnern um ein Vielfaches anspruchsloser, was Futter, Lebensraum und Wasserverbrauch angeht. Während Rinder rund acht Kilogramm Futter benötigen, um ein Kilogramm Fleisch aufzubauen, reichen den Insekten dafür durchschnittlich zwei Kilogramm. Auch der Wasserverbrauch, der bei der traditionellen Viehzucht sehr hoch ist, fällt bei der Insektenzucht gering aus. Dabei liefern sie wertvolle Proteine in vergleichsweise hohen Mengen (s. Grafik).



In tropischen Regionen ist das Verspeisen von Insekten nichts Außergewöhnliches. Knusprige Heuschrecken-Snacks gehören dort zur kulinarischen Tradition. Es gibt rund 2.000 essbare Insektenarten, wie z.B. Käfer, Raupen, Bienen, Wespen, Ameisen, Heuschrecken, Grillen, Buffalo- und Mehlwürmer.



Um Fleisch selbst klimafreundlicher zu machen, setzen Firmen vermehrt auf Insekten als Tierfutter. Bisher werden vor allem Soja und Fischmehl verfüttert und dafür in die ganze Welt verschifft. Insekten können regional gezüchtet werden und haben so einen bis zu 40 Prozent kleineren CO2-Fußabdruck.



In Europa werden essbare Insekten in professionellen Anlagen gezüchtet, etwa in den Niederlanden oder Frankreich. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile einige Start-ups, die zum Beispiel Insektenmehl für Heimtierfutter oder Lebensmittel herstellen. Erlaubt sind auch die Verfütterung des Mehls an Fische in Aquakulturen, Geflügel und Schweine. Noch ist das aber nicht wirtschaftlich, denn Konkurrenzprodukte wie Fischmehl sind im Vergleich noch günstiger.



Stark für die Zulassung von tierischem Eiweiß wie Insektenprotein als Futtermitel macht sich schon länger Bettina Gräfin von Spee, Präsidiumsmitglied des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft. Denn Insekten entsprechen dem natürlichen Ernährungsverhalten der Tiere und mit der hochwertigen Proteinquelle kann der Sojaanteil bei der Fütterung reduziert werden.



Wie nachhaltig und umweltfreundlich die Aufzucht von Insekten ist, dazu fehlen noch wissenschaftliche Daten.

Fleisch-, Milch- und Fischersatz: industriell produziert und ungesund?

Pflanzliche Burger Pattys gibt es inzwischen überall zu kaufen. Doch wie gesund sind sie? In einigen hippen Restaurants werden Steaks aus Erbsenprotein, Seetang und Roter Beete serviert - aus dem 3D-Drucker. Pflanzliche Burger, Hackfleisch oder Wurst gibt es inzwischen in jedem Supermarkt. Auch Milch-, Quark- und Joghurtersatz boomen, insgesamt ein Markt mit zweistelligen Zuwachsraten.

Startups fermentieren Mikrolagen, um pflanzlichen Fisch herzustellen. Der riecht zwar nicht nach Fisch, schmeckt aber so. Auch pflanzliche Shrimps gibt es schon: Sie bestehen im Wesentlichen aus Braunalgen und Sojabohnen, Agavensirup, Meersalz und Paprikapulver.



Doch tut ihr euch wirklich etwas Gutes, wenn ihr pflanzliche Ersatzprodukte esst? Viele sind verarbeitete oder sogar industriell hochverarbeitete Lebensmittel, kurz UPFs oder Ultra-Processed Foods.

Lebensmittel und Verarbeitung: unterschiedlich gesund und wertvoll

Nach der Nova Klassifikation, entwickelt vom brasilianischen Wissenschaftler Carlos Monteiro und seinem Team, hängen gesundheitliche Risiken der Ernährung auch davon ab, wie stark verarbeitet Lebensmittel sind. Je weniger verarbeitet, desto gesünder werden sie eingestuft und desto häufiger sollten wir sie essen. Studien der letzten Jahre zeigen: Der übermäßige Konsum von industriell hoch verarbeiteten Fertigprodukten wie zum Beispiel Fertigpizzen, Softdrinks oder Snacks kann zu Adipositas, Herz-Kreislauferkrankungen und sogar zu einer höheren Sterblichkeit führen. Gilt das auch für neue, pflanzliche Lebensmittel?

Was sagen Studien zu Fleisch-, Fisch- und Milchersatz?

"Es gibt aktuell weder belastbare Studien, die eine gesundheitsförderliche noch eine gesundheitsschädigende Wirkung dieser Produkte zeigen." Dr. rer. nat. Christina Holzapfel, Institut für Ernährungsmedizin der TU München

Gesunde Produkte durch innovative Techniken?

Pflanzliche Ersatzprodukte sind oft hochverarbeitete Lebensmittel. Wie oft und wie viel sollten wir davon essen? Studien zur Ernährung laufen oft über Jahre, der Markt neuer, pflanzlicher Produkte wächst dynamisch. Vor allem darum sind wissenschaftliche Aussagen noch nicht möglich. Trotzdem spielt die Gesundheit bei Forschung und Entwicklung heute schon eine wichtige Rolle. Christian Zacherl, Geschäftsfeldmanager Lebensmittel des Fraunhofer Instituts in Freising, ist überzeugt, dass eine industrielle Verarbeitung nicht automatisch bedeutet, dass Lebensmittel ungesund sind. Das Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung ist eines der führenden Forschungs- und Entwicklungszentren Europas. In 35 Jahren wurden über 100 Produkte in Zusammenarbeit mit kleinen Start-ups und großen industriellen Partnern entwickelt und auf den Markt gebracht: Burger Pattys, Milch und Eis aus Hafer und Lupinen, veganer Käse, Quark und Joghurt oder auch veganer Eiersatz.



Wie werden die Inhaltsstoffe vom Körper aufgenommen und verwertet? Bereits bei der Entwicklung werden der physiologische Nutzen wie die Proteinwertigkeit und Gesundheitswert der Produkte insgesamt untersucht. Neue Techniken werden dabei mit bewährten Methoden wie zum Beispiel der Fermentation kombiniert. Dadurch können Pflanzenproteine inzwischen so effektiv und schonend gewonnen werden, dass auf Zusatzstoffe und Aromen oft ganz verzichtet werden kann. Die höheren Entwicklungs- und Herstellungskosten führen aber auch zu höheren Preisen solcher Produkte.



Obwohl Studien noch fehlen, sieht Ernährungswissenschaftlerin Christina Holzapfel Chancen auch für pflanzliche Ersatzprodukte, vorausgesetzt ihr esst nicht zu viel davon. Oft fällt es so leichter, die Ernährung umzustellen und weniger Fleisch zu essen. Ausprobieren und informieren lohnt sich. Tests, zum Beispiel der Stiftung Warentest und der Zeitschrift Ökotest zeigen: Es gibt gute und schlechte Produkte.

Fleisch- und Wurstersatz: Darauf solltet ihr achten Manche Ersatz- und pflanzliche Fertigprodukte sind nicht unbedingt gesünder als ihre Vorbilder. Genau vergleichen lohnt sich:

Der Nutri-Score gibt eine erste Orientierung, inwieweit sich ein Produkt für eine gesunde und ausgewogene Ernährung eignet. Leider ist er eine freiwillige Angabe.

gibt eine erste Orientierung, inwieweit sich ein Produkt für eine gesunde und ausgewogene Ernährung eignet. Leider ist er eine freiwillige Angabe. Die Nährwerttabelle gibt an, wie viele Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiß, Zucker, Salz und Fette im Produkt stecken. Wie schneidet das Ersatzprodukt im Vergleich zum Vorbild oder Konkurrenzprodukten ab? Vorteilhaft: Manche Hersteller geben auch den Anteil der gesundheitlich wertvollen ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren an.

gibt an, wie viele Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiß, Zucker, Salz und Fette im Produkt stecken. Wie schneidet das Ersatzprodukt im Vergleich zum Vorbild oder Konkurrenzprodukten ab? Vorteilhaft: Manche Hersteller geben auch den Anteil der gesundheitlich wertvollen ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren an. Zutatenliste: Alle Zutaten müssen angegeben werden. Besonders günstig als Basis für Fleischersatz sind Hülsenfrüchte wie Soja oder Erbsen. Sie enthalten viel Eiweiß und liefern teilweise auch Eisen, wenn auch weniger als Fleisch. Gesund sind außerdem hochwertiges Raps- oder Sonnenblumenöl. Sie enthalten wertvolle ungesättigte Fettsäuren, im Gegensatz zum Beispiel zu Kokosöl oder -fett. Sind Haferspelz-, Zitrus- oder Bambusfasern angegben, solltet ihr wissen: Das sind keine natürlichen Zutaten, sondern hochverarbeitete, sogenannte funktionale Additive. Sie erfüllen mitunter Aufgaben, die sonst Zusatzstoffe haben. Ähnlich ist das auch zum Beispiel bei der Zutat Hefe: Natürlicherweise darin enthalten ist Natriumglutamat, ein Geschmacksverstärker. Der muss so nicht extra angegeben werden. Zusatzstoffe: Rund 330 sind aktuell zugelassen, sie gelten als gesundheitlich unbedenklich. Wer weniger Zusatzstoffe will, kann auf Bioprodukte zurückgreifen. Nur rund 50 dürfen bei deren Herstellung eingesetzt werden.

Rund 330 sind aktuell zugelassen, sie gelten als gesundheitlich unbedenklich. Wer weniger Zusatzstoffe will, kann auf Bioprodukte zurückgreifen. Nur rund 50 dürfen bei deren Herstellung eingesetzt werden. Aromen: Rund 10.000 Aromastoffe sind bekannt, rund 2.000 zugelassen. Zwischen natürlichen und künstlichen wird dabei nicht unterschieden. Werden Aromen verwendet, heißt das, das Lebensmittel schmeckt nicht unbedingt nach den Zutaten, die hauptsächlich enthalten sind. Als natürlich gelten Aromen übrigens auch, wenn sie nicht aus einem Lebensmittel direkt (zum Beispiel einer Erdbeere) gewonnen werden, sondern mithilfe von Mikroorganismen.

Rund 10.000 Aromastoffe sind bekannt, rund 2.000 zugelassen. Zwischen natürlichen und künstlichen wird dabei nicht unterschieden. Werden Aromen verwendet, heißt das, das Lebensmittel schmeckt nicht unbedingt nach den Zutaten, die hauptsächlich enthalten sind. Als natürlich gelten Aromen übrigens auch, wenn sie nicht aus einem Lebensmittel direkt (zum Beispiel einer Erdbeere) gewonnen werden, sondern mithilfe von Mikroorganismen. Das grüne V-Label: Bisher sind die Begriffe vegan oder vegetarisch gesetzlich nicht verbindlich geregelt. Das grüne Siegel der Europäischen Vegetarischen Union gibt aber zuverlässig Auskunft darüber, ob ein Produkt vegan oder vegetarisch ist.

Bisher sind die Begriffe vegan oder vegetarisch gesetzlich nicht verbindlich geregelt. Das grüne Siegel der Europäischen Vegetarischen Union gibt aber zuverlässig Auskunft darüber, ob ein Produkt vegan oder vegetarisch ist. Schadstoffe sind oft zwar keine akute Gesundheitsgefahr, haben in Lebensmitteln aber nichts verloren. Immer wieder finden Verbraucherschützer Rückstände zum Beispiel von Mineralölbestandteilen in industriell verarbeiteten Produkten. Für Verbraucher sind sie nicht zu erkennen.

sind oft zwar keine akute Gesundheitsgefahr, haben in Lebensmitteln aber nichts verloren. Immer wieder finden Verbraucherschützer Rückstände zum Beispiel von Mineralölbestandteilen in industriell verarbeiteten Produkten. Für Verbraucher sind sie nicht zu erkennen. Apps zum Scannen der Barcodes könnt ihr nutzen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe verschiedener Apps. Sie vergleichen, geben Auskunft über Inhaltsstoffe, Schadstoffbelastung und den gesundheitlichen Nutzen der Produkte.

Fleisch künstlich erzeugen: Wie sinnvoll ist das?

Nicht jeder verträgt Hülsenfrüchte, die meisten ekeln sich vor Insekten, ist Fleisch aus dem Labor die Lösung?

Intensiv geforscht wird auch in Deutschland zu künstlichem Fleisch, das aus Stammzellen gewonnen wird, sogenanntes Cultured Meat. Zum ersten Mal wurde es im Dezember 2021 in einem Restaurant in Singapur serviert. Das Fleisch stammte von einem Start-Up in den USA: Chicken Nuggets aus dem Labor. Echter Fleischgeschmack auf dem Teller, dabei mehr Tierwohl und Klimaschutz, so lautet das Versprechen der Wissenschaft. Doch ganz ohne Nachteile ist auch dieser Weg nicht. So wird für die Produktion von Laborfleisch fetales Kälberserum verwendet, Serum aus dem Blutkreislauf des ungeborenen Kalbs, das ist Hauptbestandteil des Nährmediums. Um es zu bekommen, müssen Muttertier und Kalb getötet werden.

Quallen, Algen und Grundeln: Auch im Wasser finden sich Alternativen

Anders als Aal, Rotauge oder Wels wird die Grundel bisher nicht in der Gastromonie genutzt. Das könnte sich in Zukunft ändern.