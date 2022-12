Weltacker Die ganze Welt bekommt ein Feld

Beispiel Biosprit: Energiepflanzen auf dem "Weltacker"



Raps ist eine der wichtigsten Kultur- und Energiepflanzen. Für den "Weltacker" allerdings ist sie weniger geeignet: Man kommt damit nicht weit.

Noch ein wichtiges Produkt, das uns nicht ernährt, für das aber Ackerfläche benötigt wird, sind Energiepflanzen: Pflanzen, die speziell für die energetische Nutzung angebaut werden.



So wird ein nicht unerheblicher Anteil unserer Äcker mittlerweile für die Produktion von Bioethanol, also Biosprit, in Anspruch genommen. Die EU-Mitgliedsstaaten stellten 2019 insgesamt rund 5,6 Milliarden Liter Bioethanol her - wobei 82,3% oder 4,61 Milliarden Liter davon für den Kraftstoffbereich bestimmt waren. Der Rest ging in die chemische Industrie sowie in den Getränke- und Nahrungsmittelbereich. Dadurch geht Ackerfläche für die Herstellung von Nahrungsmitteln verloren.



In Deutschland wird bereits ein Fünftel aller Äcker für die Kraftstoff- und Energieerzeugung genutzt. Was bedeutet das mit Blick auf unseren "Weltacker"? Jeder von uns hat ja 2.000 Quadratmeter zur Verfügung. Was der Anbau von Energiepflanzen für diese Fläche bedeutet, rechnet man beim Berliner "Weltacker"-Projekt wie folgt: Wandelt man die in Europa durchschnittliche Rapsernte von rund 600 Kilogramm, die auf 2.000m² erzielt werden können, in Agrarsprit um, dann erhält man so viel Sprit, dass ein Auto mit einem gängigen Dieselmotor und einem Verbrauch von 7,1 Liter auf 100 Kilometer damit rund 3.400 Kilometer weit fahren würde. Das wäre in etwa die Strecke von Hammerfest in Nordnordwegen nach Wien - allerdings nur einfach. Oder eine Strecke von Berlin nach Bukarest und wieder zurück.



Danach wäre der "Weltacker" leer. Gegessen hätte man allerdings immer noch nichts. Und nackt wäre man auch noch. Hinzu kommt, dass Energiepflanzen natürlich nicht nur hierzulande, sondern weltweit angebaut werden - Umweltschäden werden dabei in Kauf genommen.