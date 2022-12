Städtebau der Zukunft Hilft die Schwammstadt gegen Hochwasser?

Die Schwammstadt ist so gebaut, dass sie - ähnliche wie ein Schwamm - das Regenwasser dort aufnimmt und speichert, wo es fällt. Wichtige Elemente dabei sind bepflanzte Dächer und Fassaden. Gründächer können Wasser speichern, dabei schützen sie die Innenräume vor extremen Außentemperaturen. Bei großer Hitze wirken sie kühlend, im Winter schützen sie vor Kälte. Durch Verdunstung tragen Gründächer und Fassaden zu einem angenehmeren Mikroklima bei.



Ein weiteres Element der Schwammstadt sind Versickerungsmulden und Rigolen. Diese funktionieren ebenfalls als lokale Wasserspeicher. Eine Baumrigole ist eine Art künstliche Badewanne, die sich unterhalb des Wurzelballens eines Baumes befindet. Was sich dort an Wasser ansammelt, kann bei Bedarf zur Bewässerung von Grünflächen verwendet werden.



Insgesamt gilt für die Schwammstadt: Weg von Beton und Asphalt zu mehr Grün. Das heißt: Weniger Parkgaragen unter Innenhöfe bauen, mehr Parks, Grünflächen und Feuchtgebiete anlegen, die zur Not als Überflutungsflächen dienen. Sogenannte Hitzeinseln vermeiden.



In Neubaugebieten lassen sich die Ideen zu einem klimaverträglicheren Wassermanagement von Anfang an mitdenken und umsetzen. Das ist einfacher, als bestehende Innenstädte umzumodeln. Doch auch das sei möglich, so Landschaftsarchitekt Carlo Becker, beispielsweise durch die Umwandlung von Straßen und Parkplätzen in Grünflächen. Das bedutet, dass der Verkehr anders organisiert werden müsste.