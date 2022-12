Hitze in der Stadt Warum es in Städten besonders heiß ist - und was dagegen hilft

Zukunft der Städte: Konzepte gegen Hitze und Starkregen



Grüne Fassaden - auch an Hochhäusern - sorgen dafür, dass die Wärme besser verdunstet.

Die Schwammstadt:



Das Stadtkonzept wirkt wortwörtlich wie ein Schwamm: Das Wasser versickert, verdunstet oder wird gespeichert. Dächer mit Beeten, grüne Balkons und bepflanzte Fassaden helfen, dass Wasser verdunstet und es kühler wird. Aber auch der Lebensraum unter der Erde erhält in der Schwammstadt mehr Raum: Die Oberflächen werden weniger zubetoniert und die Baumwurzeln bekommen mehr Platz. Mulden und Zisternen speichern das Regenwasser, das in Trockenphasen dann Bäume und Pflanzen versorgen soll. Auffangbecken unter der Erde, sogenannte Rigole, lassen das Wasser versickern und leiten überschüssiges Wasser in die Kanalisation ab. Damit sollen Kanäle weniger überlastet werden. Die Schwammstadt will so Überschwemmungen vorbeugen. Klimaforscher befürchten in Zukunft nämlich häufiger Starkregen.



Smart Cities:



Weniger Straßen und eine Stadtplanung, die digitale Technologien, erneuerbare Energien und Grünflächen kombiniert: E-Mobilität, Car-Sharing-Angebote oder unterirdisches Müllmanagement - die Smart City beruht auf dem Zusammenspiel von mehreren Elementen. Und: Es gibt auch futuristische Konzepte von Planstädten, in denen autonomes Fahren und Flugtaxis zur Normalität werden. Intelligente Verkehrskonzepte wie flexible Ampelsysteme, die Staus verhindern, werden bereits erprobt.



Stadtbäume der Zukunft:



Bäume leiden auch unter Hitze und Trockenheit. Wissenschaftler suchen deshalb nach den anpassungsfähigsten Baumarten für Städte. In einem Modellprojekt über Stadtbäume der Zukunft fanden sie heraus, dass sich Baumarten in den verschiedenen Städten unterschiedlich gut an hohe Temperaturen anpassen. Untersuchungen zeigten, dass rund 40 Prozent Grünflächen den Hitzestress im Sommer auf die Hälfte reduzieren können. Demnach sei es aber wichtig, neben Bäumen auch andere Pflanzen einzusetzen, da Baumkronen an bestimmten Stellen in der Stadt verhindern können, dass sich schadstoffreiche Luft richtig vermischt.