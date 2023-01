Wasser trinken So viel Flüssigkeit braucht ihr pro Tag

Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat untersucht, wie viel Wasser wir trinken sollten. An der Studie nahmen mehr als 5.600 Menschen aus mehr als 20 verschiedenen Ländern teil. Sie tranken 100 Milliliter Wasser, in dem Wasserstoffatome durch das ungefährliche Wasserstoff-Isotop Deuterium ersetzt wurden. Je schneller das Wasserstoff-Isotop wieder aus dem Organismus verschwindet, desto höher ist der individuelle Wasserumsatz eines Menschen, so die Idee. Das Alter der Testpersonen reichte von acht Tagen bis 96 Jahren. Berücksichtigt wurden unter anderem körperliche Faktoren, der sozioökonomische Status sowie Umweltfaktoren. Die Forscher konnten bestätigen: Der tägliche Flüssigkeitsbedarf von Menschen ist sehr unterschiedlich und individuell. Er wird zum Beispiel beeinflusst durch: Körpergröße, Körperfettanteil, Fitness, Alter, Lebensstil, Einkommen und das Klima. Den höchsten Flüssigkeitsbedarf haben Neugeborene: Ihr Stoffwechsel ist besonders schnell und sorgt dafür, dass sie jeden Tag rund 28 Prozent ihrer Körperflüssigkeit durch Trinken ersetzen müssen. Den höchsten Wasserbedarf hatten Männer zwischen 20 und 30 und Frauen zwischen 25 und 55 Jahren. Im Alter sinkt der Wasserbedarf kontinuierlich, bei Schwangeren steigt er im letzten Drittel der Schwangerschaft und bleibt auch in der Stillzeit erhöht. Prof. Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln zur Studie: "Jeder hat einen unterschiedlichen Stoffwechsel und auch Hormone haben einen Einfluss auf den individuellen Wasserbedarf. Nehmen wir das Thema Wechseljahre: Die Schweißproduktion durch hormonelle Prozesse und auch die Verdunstung sind hier zum Beispiel nicht berücksichtigt. Das hat mich gestört. Ich würde lieber eine körpergewichtsbezogene Differenzierung vornehmen, das reicht für die meisten Menschen eigentlich aus."

Übersäuert Wasser mit Kohlensäure den Körper?



Nein, im Vergleich zu Sprudel ist die Magensäure saurer. Die Kohlensäure des Sprudels erhöht also den pH-Wert im Magen. Kohlensäure ist die Verbindung von Wasser mit Kohlenstoffdioxid (CO2). Sie zerfällt im Körper schnell wieder in Kohlendioxid und Wasser und sucht sich als Kohlendioxid den Weg nach draußen. Ist zu viel Kohlendioxid im Magen, kann es dazu kommen, dass wir aufstoßen müssen. Wer einen empfindlichen Magen hat und zu Sodbrennen neigt, sollte deshalb lieber zu stillem Wasser greifen.



Macht Wasser mit Kohlensäure dick?



Über einen Zusammenhang zwischen kohlensäurehaltigen Mineralwasser und einer Gewichtszunahme beim Menschen gibt es bisher keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse. Sprudel enthält außerdem keine Kalorien.



Greift Wasser mit Kohlensäure den Zahnschmelz an?



Es gibt keine ausreichenden Studien, die die Zahngesundheit bei regelmäßigem Konsum von kohlensäurehaltigen Getränken und stillen Getränken verglichen haben. In zwei Studien in den Jahren 2001 und 2017 wurden Laborversuche mit gezogenen Zähnen im Reagenzglas durchgeführt. Sie wurden für eine Zeit in Sprudelwasser, stillem Wasser und verschiedenen anderen Getränken eingelegt. Im stillen Wasser blieben die Zähne unversehrt, das kohlensäurehaltige Wasser schnitt eine Spur schlechter ab. Die Forscher fanden auch heraus, je mehr Sprudel im Wasser war, desto mehr litten die Zähne im Reagenzglas. Mit vermehrtem Kohlendioxidgehalt steigt auch der Säurecharakter des Wassers.



Ob sprudelndes Wasser den Zahnschmelz im Mund aber wirklich angreift, bleibt fraglich. Aus den bisherigen Laboranalysen lässt sich kaum ableiten, was im Mund einer lebenden Person passiert. Getränke benetzen die Zähne beim Trinken meistens nur kurz, und Wärme und Erschütterungen beschleunigen den Zerfall der Kohlensäure im Mund. Der Speichel verdünnt außerdem die Säure.



Kann Wasser mit Kohlensäure schlecht werden?



Die Tafelwasserverordnung verpflichtet die Hersteller dazu, ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf Wasserflaschen anzugeben. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum bezieht sich auf eine geschlossene Flasche Mineralwasser. Doch auch nach Ablauf dieser Frist könnt ihr laut der "Informationszentrale Deutsches Mineralwasser" das Wasser bedenkenlos trinken.



Steht Wasser über längere Zeit in einem Glas oder in einer geöffneten Flasche, ändert sich die chemische Zusammensetzung des Wassers. Dadurch ändert es sich geschmacklich, schädlich ist es aber in der Regel nicht. Trotzdem ist es empfehlenswert, angebrochene Flaschen im Kühlschrank zu lagern und innerhalb von ein paar Tagen aufzubrauchen. In geöffnete Flaschen können Mikroorganismen gelangen, die sich vor allem in heller und warmer Umgebung vermehren können. Erreger im Wasser könnt ihr vermeiden, indem ihr keine weiteren Personen direkt aus eurer Flasche trinken lasst. Denn beim Trinken können über den Speichel Bakterien ins Wasser gelangen.