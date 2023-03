Klimawandel Warum uns steigende Temperaturen krank machen

Temperaturen über 40 Grad, Waldbrände, wie sie in Griechenland und Italien gewütet haben - das passiert im Süden, aber hier im Norden? Noch fällt es schwer, sich das vorzustellen. Tatsache ist: Deutschland gehört weltweit zu den Ländern, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Laut der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" hat sich in Deutschland seit den 1950er-Jahren bis heute die Zahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad im Durchschnitt fast verdreifacht. Nach der schweren Hitzewelle im Sommer 2003 mit rund 70.000 Hitzetoten in Europa begannen intensive Forschungen. An der international angelegten Studie Lancet Countdown on Health and Climate Change 2021 nahmen Wissenschaftler aus 38 Forschungsinstituten teil. Viele Menschen leiden heute schon an Erkrankungen, die durch Klimawandel und Hitze noch verstärkt werden, Kinder und Ältere sind besonders gefährdet. Aber Hitze wird auch für gesunde und trainierte Menschen schnell zum Risiko.