Elektrische Antriebe E-Mobilität - gar kein neuer Trend

Erste Ölkrise und erstes Revival: Die E-Autos der 1970er-Jahre



Die erste Ölkrise 1973 führte - trotz langer Warteschlangen an den Tankstellen - nicht zu einem langfristigen Umdenken.

"Wie wird es in der Erdölversorgung und in der Erdölpolitik, in der Energiepolitik weitergehen?" - das fragte bereits der damalige Bundeskanzler Willy Brandt während der ersten Ölkrise im November 1973. Die Zeit schien reif zu sein für alternative Antriebsarten, erzählt Hannes Neupert, erster Vorsitzender von ExtraEnergy e.V. - einem Verein, der im thüringischen Tanna unter anderem ein Museum für leichte Elektrofahrzeuge betreibt. Viele Autobauer hätten damals elektrisch betriebene Fahrzeuge rausgebracht.

"In den USA gab es ein Modell, das war so ein kleiner Cityflitzer, der 1974 angefangen wurde zu bauen. Auch VW hat alle Golf-Modelle, vom ersten Golf 1 an, ab 1976 elektrifiziert, allerdings nur in kleinen Stückzahlen, sagt Joel Fischer vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Drei, vier Jahre später waren die E-Autos alle wieder verschwunden. Statt auf E-Mobilität zu setzen, wurden die Verbrennungsmotoren optimiert, sodass sie weniger Sprit brauchten.