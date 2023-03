Geschichte Solarzellen auf dem Weißen Haus spalten die Politik

1979. Jimmy Carter steigt dem Weißen Haus aufs Dach



Am 20. Juni 1979 veranstaltet der damalige US-Präsident Jimmy Carter eine Pressekonferenz auf dem Dach des Weißen Hauses.

Der 39. Präsident der Vereinigten Staaten, Jimmy Carter (Demokratische Partei), bat am 20. Juni 1979 die Presse hoch hinauf: auf das Dach des Weißen Hauses nämlich. Er stellte die dort neu installierte Solaranlage vor. Strom konnten diese Sonnenkollektoren nicht erzeugen - aber Wasser heiß machen, unter anderem für die Cafeteria und die Wäscherei. Zwar schienen der Klimawandel sowie der Bedarf an erneuerbaren Energien damals noch in weiter Ferne. Aber Jimmy Carter hatte sich der Energie- und Umweltpolitik verschrieben. Man steckte mitten in einer Ölpreiskrise und der US-Präsident befand, dass es für die Sonne kein Embargo geben könne. Somit war die Solaranlage auf dem Dach des Weißen Hauses auch ein gutes Stück Symbol - weg vom importierten fossilen Brennstoffen, hin zu heimischen erneuerbaren Energien.