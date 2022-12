Blackout Wie wahrscheinlich ist ein Stromausfall in Deutschland?

Risiko oder Chance: Umstellung auf erneuerbare Energien



Wind- und Solarenergie: Wie gleicht man es aus, wenn weder Sonne scheint, noch Wind weht?

2021 kam der in Deutschland erzeugte Strom mehrheitlich aus konventionellen Energieträgern. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurde aber die Diskussion um den Ausbau erneuerbarer Energien neu entfacht. Mehr Solarenergie und Windkraft, weniger fossile Brennstoffe - das ist das Ziel. Eine der großen Herausforderung der Energiewende besteht darin, die Stromversorgung von wenigen Hundert auf mehrere Millionen dezentrale Anlagen, also unter anderem die Solaranlage auf dem Dach, umzustellen und dabei das Gleichgewicht im Stromnetz zu halten. Dafür müssen auch neue Leitungen gelegt werden, sodass der Strom die teils längeren Strecken zurücklegen kann.



Erneuerbare Energien bedeuten auch: größere Unabhängigkeit von Energieimporten. So sollen die EU-Staaten bis spätestens 2030 für ihre Energieversorgung keine Rohstoffe mehr aus Russland brauchen. Die Frage ist, auf welche Weise mögliche Dunkelflauten - wenn weder Sonne scheint, noch Wind weht - ausgeglichen werden können. Neben Gas, dessen Import aus Russland besonders aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine fragwürdig geworden ist, gebe es im Moment kaum Alternativen, sagt Dominik Möst, Professor für Energiewirtschaft an der TU Dresden: "Langfristig sehe ich hier die Vision eines grünen Wasserstoffs. Heute ist das aber lange noch nicht wirtschaftlich." (Zur Erklärung: Verwendet man für die Herstellung von Wasserstoff Strom von Solaranlagen oder Windrädern, wird er als Grüner Wasserstoff bezeichnet.) Somit bleibt nur zusätzliche Kohle- oder Kernenergie. Der geplante Atomaustieg Ende 2022 wurde bereits bis 15. April 2023 aufgeschoben. Beschlossen ist auch, dass zusätzliche Kohlekraftwerke bereitstehen sollen, befristet bis 31. März 2024. Das ist möglich, weil einige Kapazitäten mit dem Kohleausstieg in den letzten Jahren in die Netzreserve überführt wurden und somit grundsätzlich einsatzbereit sind. Der Gasverbrauch in der Stromerzeugung könnte so weiter reduziert und eventuelle Notstände kompensiert werden - auf Kosten der CO2-Bilanz.