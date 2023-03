Kontroverse Kohle Das bringt uns das Naturprodukt Kohle

Gar nicht verkohlt: Was ist die beste Grillkohle?



Für Grillkohle viel zu schade: In einigen Grillkohlen sind Tropenhölzer enthalten.

Die beste Grillkohle besteht aus Hartholz, weil Hartholz sehr dicht ist. Denn wenn Holz verkohlt wird, bleibt im Idealfall hauptsächlich Kohlenstoff zurück - der Stoff, der die Hände beim Anfassen der Grillkohle schwarz macht. Bei der Verkohlung verliert das Holz an Gewicht und es schrumpft zusammen. Ein genauerer Blick auf Holzkohle lohnt sich aber, bevor man damit das nächste Mal den Grill einheizt: "Da kann man noch wunderbar die Struktur des Holzes erkennen, man sieht zum Teil noch die Jahresringe", sagt der Biologe Thassilo Franke vom Naturkundemuseum BIOTOPIA in "Alles Natur - Kontroverse Kohle", in IQ - Aus Wissenschaft und Forschung, Bayern 2.



Thassilo Franke sagt: "Wenn man einen Dünnschliff macht und die Holzkohle unterm Mikroskop anschaut, kann man sogar die Art der Bäume nachweisen. Wenn beispielsweise ein Hersteller Buchenholzkohle verkauft und sagt, da sei kein Tropenholz enthalten, kann man das immer noch nachweisen."



2020 hat der WWF eine Marktanalyse unter in Deutschland verkauften Holzkohleprodukten durchgeführt und festgestellt, dass in sechs von 23 untersuchten Proben Tropenholz enthalten war. Nur in einem einzigen Fall war dies auf der Packung richtig angegeben.