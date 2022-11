Klimaschutz in der Landwirtschaft Humusaufbau: So wird der Acker zum Kohlenstoffspeicher

So geht’s: Humus als Kohlenstoffspeicher

Egal, ob Raps, Weizen oder Zuckerrüben - wenn Pflanzen auf dem Feld wachsen, entnehmen sie der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid und speichern organischen Kohlenstoff. Nach der Ernte zersetzen Billionen von Erdbewohnern die auf dem Acker verbliebenen Wurzeln, Getreidestoppeln und Blätter zu Humus. Ein Teil des gebundenen Kohlenstoffes wird dabei wieder frei, doch der Rest bleibt in der Humusschicht gespeichert.



Studien besagen, dass Böden rund drei- bis viermal so viel Kohlenstoff wie die oberirdische Pflanzenwelt aus Bäumen, Sträuchern und Gräsern und mehr als doppelt so viel wie die Atmosphäre speichern. Humusaufbau ist also ein wirksamer Mechanismus, um das schädliche Treibhausgas CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre zu entnehmen und den darin enthaltenen Kohlenstoff im Boden zu binden.