Moore Feuchtgebiete als Klimaschützer

Der Welttag der Feuchtgebiete wird seit 1997 alljährlich am 2. Februar begangen. Er beruht auf der sogenannten Ramsar-Vereinbarung der UNESCO , dem "Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wattvögel, von internationaler Bedeutung". Die Vereinbarung wurde am 2. Februar 1971 im iranischen Ramsar unterzeichnet und bisher zweimal modifiziert. Derzeit haben 172 Länder die Konvention unterzeichnet. Deutschland trat dem Abkommen 1976 bei und verpflichtete sich damit, die nach der Ramsar-Konvention geschützten 35 Gebiete in Deutschland vor allem als Lebensraum für die Vogelwelt zu erhalten (Stand: November 2022).

Moore: Klimaschützer, aber auch Klimakiller

Moore gehören zu den am stärksten zerstörten Ökosystemen in Deutschland. 1,8 Millionen Hektar sind Moorböden. Zwar machen sie damit nur 5 Prozent der Landfläche aus, binden aber genauso viel Kohlenstoffdioxid (CO2) wie alle deutschen Wälder zusammen. Wenn sie denn intakt sind: Mittlerweile sind 98 bis 99 Prozent entwässert, abgetorft, bebaut oder werden landwirtschaftlich genutzt - mit 92 Prozent bilden die entwässerten Moorböden den größten Anteil. Und sind sie zerstört, setzen sie in kurzer Zeit große Mengen CO2 und andere Treibhausgase frei. Damit tragen sie sogar zur Klimakrise bei. Experten des Umweltbundesamtes schätzen, dass sie rund 7,5 Prozent der deutschen Gesamtemissionen ausmachen. Jährlich sind das etwa 53 Millionen Tonnen CO2, die in die Atmosphäre freigesetzt werden.

Natürliche Kohlenstoffspeicher: Deshalb sind sie so wichtig

Moore können Unmengen an Kohlenstoff binden und im Boden speichern. Sie könnten einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Allerdings sind die allermeisten Moore in Deutschland trockengelegt, vor allem für die Landwirtschaft. Wie werden Moore wieder nass? [ ARD Mediathek - Kohlenstoffspeicher - Moore als Klimaretter ]

Als natürliche Kohlenstoffsenken speichern Moore Kohlenstoff. Im sauren Moorwasser werden Pflanzenreste unter Ausschluss von Sauerstoff konserviert. Torf entsteht. Sinkt jedoch der Wasserspiegel auf Grund von Entwässerung beispielsweise und Torf kommt an die Luft, beginnt er zu oxidieren. Das sei ähnlich wie bei Spreewaldgurken oder sauren Heringen, die man in saurem Wasser aufbewahre, sagt der Paläoökologe Hans Joosten. "Wenn man einen sauren Hering aus einem Topf holt und ihn einige Wochen an der Luft liegen lässt, dann gibt es keinen sauren Hering mehr. Der ist einfach weggerottet", erklärt der Professor der Universität Greifswald. "Genau das tun Moore auch, wenn man sie entwässert. Und all das organische Material wird dann umgesetzt in CO2." Jedes entwässerte Moor trägt so zur globalen Erwärmung bei.