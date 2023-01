Fische schützen Warum unsere Meere überfischt sind und worauf ihr deshalb achten solltet

Siegel gut: Alles gut?



Fischsiegel haben unterschiedliche Kriterien und Anforderungen. Empfehlenswert sind nachhaltigere Siegel wie Bio-Siegel.

Beim Blick in die Kühltheke sind euch wahrscheinlich schon Fischverpackungen mit Fischsiegeln aufgefallen und vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt: Welches Fischsiegel bedeutet eigentlich was? Kann ich ruhigen Gewissens ein Fischfilet mit Siegel kaufen? Die Antwort ist: jein.



Fischsiegel ist nicht gleich Fischsiegel. Sie unterscheiden sich in ihren Kriterien und Anforderungen an die Hersteller und stehen oft auch nur für bestimmte Produkte wie Fische aus Aquakulturen oder Wildfisch. Beim Kauf eines Produkts solltet ihr darauf achten, ob es sich wirklich um ein Siegel handelt oder um ein Markenlabel, das aussieht wie ein Siegel.

Fischsiegel, wie zum Beispiel das bekannte MSC-Fischsiegel, stehen in der Kritik, nicht nachhaltig genug zu sein. Meeresbiologen und Umweltverbände kritisieren am MSC-Zertifizierungssystem, dass die Bewertungskriterien Fangmethoden, ungewollte Beifänge, Schutzgebiete und auch soziale Standards zu wenig berücksichtigen. Auch die Unabhängigkeit der Institute, die die Zertifizierung durchführen, wurde in der Vergangenheit in Frage gestellt. Empfehlenswerter sind Bio-Siegel. Fischfreundlichere, nachhaltigere Siegel setzen sich zum Beispiel hierfür ein: