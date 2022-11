Biodiversität Fünf Gründe für das Artensterben - und was ihr dagegen tun könnt

In Deutschland war der Earth Overshoot Day für das Jahr 2022 bereits am 4. Mai erreicht. Die Menschheit nutzt seit Jahrzehnten mehr Ressourcen der Erde als sie sollte - darunter Kohle , Erdöl, Lithium - aber auch Holz aus den Wäldern . Das zeigt sich auch am Holzabbau in Deutschland , der 2021 nochmals einen Rekordwert erreichte.

Ein weiterer Treiber des Artensterbens ist der Klimawandel . Mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 hatte sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Laut den IPCC-Berichten von August 2021 und Februar 2022 sowie April 2022 werden wir dieses Ziel wohl verfehlen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Selbst wenn die globale Erwärmung auf zwei Grad beschränkt bleibt, wird der mögliche Lebensraum vieler Tiere dramatisch schrumpfen, so die Prognose des Weltbiodiversitätsrates. Der Anteil der Arten, die durch den Klimawandel aussterben, betrage dann weltweit fünf Prozent. Wird es mehr als vier Grad wärmer, sterben sogar mehr als 16 Prozent aller Arten alleine durch den Klimawandel komplett aus. Viele Tiere und Pflanzen können sich nämlich nicht so schnell an die Veränderungen des Klimas anpassen. Insekten wie der "Große Eisvogel" sind deshalb in Deutschland seltener geworden. Dabei kann die Natur die Folgen des Klimawandels wie Extremwetterereignisse abmindern. Um das Artensterben aufzuhalten, müsste die Erwärmung deutlich unter zwei Grad begrenzt werden.

Tiere und Pflanzen, die auf Wanderschaft sind und in anderen Gebieten der Welt heimisch werden, wird es künftig wohl häufiger geben - auch davon gehen die Forschenden des Weltbiodiversitätsrates aus. Das hat Folgen: Invasive Arten können andere Arten oder Artgenossen komplett ausrotten. Auch in der Pflanzenwelt gibt es invasive Arten : Das Ackerfuchsschwanzgras setzt sich durch Monokulturen in der Landwirtschaft mittlerweile auch in Deutschland durch. Die als Unkraut geltende Pflanze ist teilweise gegen Herbizide resistent und kann Ernteeinbußen verursachen. Die Treiber des Artensterbens verstärken sich aber auch gegenseitig: Wird es wärmer, breiten sich auch Stechmücken besser aus. Das erhöht auch das Risiko für Pandemien . Es gibt Versuche, invasive Arten auszurotten oder mittels Gentechnik ihre Verbreitung zu begrenzen. Um die Entwicklung aufzuhalten, empfehlen Experten jedoch auch die Ursachen zu bekämpfen, indem wir die Klimaerwärmung begrenzen und für eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen sorgen.

1. Überdenkt eure Ernährungsweise: Um die Biodiversität zu fördern, könnt ihr euren Konsum von Fleisch und tierischen Produkten reduzieren. Wie sich eure Ernährung und der daraus resultierende Flächenbedarf für Felder und Viehzucht auf die Biodiversität auswirken, wurde in einer im Mai 2022 erschienenen Studie des WWF untersucht. Daraus wurde der "Fußabdruck Biodiversität" berechnet. Dieser sinkt, je weniger ihr euch von tierischen Produkten ernährt. In Deutschland reduzierte sich demnach der "Fußabdruck Biodiversität" bei einer flexitarischen Ernährungsweise um 25 Prozent. Bei einer vegetarischen Ernährung sank er um 59 Prozent und bei einer veganen Ernährungsweise sogar um 63 Prozent. In Brasilien ließe sich durch unsere Ernährung in Deutschland der "Fußabdruck Biodiversität" sogar um bis zu 92 Prozent reduzieren. Der Grund dafür ist, dass die Tiere in Deutschland häufig mit exportiertem Soja aus Monokulturfeldern gefüttert werden, für die auch Regenwaldflächen genutzt werden. Die Tierhaltung verursacht außerdem Treibhausgase. Esst ihr weniger Fleisch, kommt das auch dem Tierwohl zugute. Probiert auch häufiger mal regionale und saisonale Gemüsesorten und/oder aus biologischem Anbau.



2. Reduziert Lebensmittel mit hohem Wasserverbrauch: Sauberes Wasser wird als Ressource immer knapper. Spart virtuelles Wasser, indem ihr häufiger auf Lebensmittel verzichtet, die bei ihrem Anbau viel Wasser benötigen. Dazu zählen Avocados oder Mandeln. Durch den hohen Wasserverbrauch trocknet der Boden häufig aus. In einigen Ländern wird zur Bewässerung der Felder tiefes Grundwasser genutzt, was dem Boden zusätzlich schadet. Indem ihr euren virtuellen Wasserverbrauch reduziert, tragt ihr also auch zum Artenschutz bei.



3. Achtet auf euren Energieverbrauch: Wenn ihr auf euren Energie- und Wasserverbrauch achtet, könnt ihr nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen sparen: Schaltet und steckt Elektronikgeräte aus, wenn ihr sie nicht nutzt. Macht die Dusche aus, wenn ihr euch gerade einseift oder eure Haare shamponiert. Indem ihr richtig lüftet und heizt, könnt ihr auch euren Verbrauch senken. Erneuerbare Energien bieten zudem eine Alternative zu fossilen Brennstoffen. Ressourcen lassen sich auch einsparen, indem ihr euren Konsum von Alltagsprodukten wie Kleidung überdenkt. Der Grund: Bei der Herstellung vieler Produkte werden Chemikalien genutzt und Strom aus fossilen Brennstoffen verbraucht. Achtet daher auf Kleidung aus einer nachhaltigen Produktion.



4. Reduziert euren Müll und Plastikverbrauch: Plastikmüll lässt sich auch im Alltag reduzieren. Zum Beispiel, indem ihr Obst und Gemüse ohne Verpackung kauft und Stofftaschen für den Einkauf verwendet. Diese könnt ihr waschen und wiederverwenden. Lebensmittel könnt ihr in Unverpackt-Stationen auch ohne Plastikverpackungen kaufen. Wenn ihr Trinkflaschen und Essens-Boxen dabeihabt, könnt ihr auf Plastikflaschen und "To-Go"-Produkte verzichten. Um Plastikflaschen einzusparen, trinkt öfter mal Leitungswasser. Achtet außerdem auf das richtige Recyceln von Müll.



5. Nutzt häufiger klimafreundliche Verkehrsmittel: Fernreisen verursachen Treibhausgase, die Einfluss auf das Artensterben haben. In der Pandemie zeigte sich erneut, dass Deutschland auch viele schöne Urlaubsorte zu bieten hat. Mit dem Zug sind auch viele Reiseziele in den europäischen Nachbarländern zu erreichen. In eurem Alltag könnt ihr CO2-Emissionen einsparen, indem ihr häufiger euer Fahrrad, die Bahn oder die U-Bahn nutzt.