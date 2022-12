Klimakrise Wie sich Vögel am Amazonas verändern

Eine der bekanntesten Klimaregeln ist die Bergmannsche Regel. Sie besagt, dass gleichwarme Tiere - also Vögel und Säugetiere - innerhalb einer Art in nördlichen Regionen größer sind als ihre Artgenossen in südlichen Regionen. Das liegt daran, dass gleichwarme Tiere ständig ihre Körpertemperatur ausgleichen müssen. Entscheidend ist dabei das Verhältnis von Körpergröße und Körpervolumen. Große Tiere brauchen aufgrund dieses Verhältnisses weniger Energie, um einen Wärme-Verlust auszugleichen. Die Klimaregel geht auf den deutschen Anatom und Physiologen Carl Bergmann (1814-1865) zurück.

Eine andere wichtige Klimaregel ist die Allensche Regel. Sie besagt, dass bei gleichwarmen Tieren einer Art die Größe von Körperanhängen wie Ohren und Schwänzen je nach Region variiert. Tiere in kalten Regionen haben kleine Körperanhänge, Tiere in warmen Regionen haben große Körperanhänge. Das Prinzip dahinter: Warmblüter geben Wärme über die Körperoberfläche ab. Je größer die Körperanhänge sind, desto größer ist die Körperoberfläche und desto mehr Wärme geben Tiere ab. Die Allensche Regel basiert auf den Erkenntnissen des US-amerikanischen Zoologen Joel Asaph Allen (1838–1921).

Bei den beobachten Vögeln im Amazonas sind nur die Federn länger geworden, nicht aber die Flügelknochen. Für einen Wärmeausgleich bringt das nichts. Und auch nicht für einen Vogelzug, denn die beobachteten Vögel migrieren nicht. Die Veränderung widerspricht der Allenschen Regel. Und auch die Bergmannsche Regel greift nur umgekehrt: Es geht nicht um die Anpassung von Tieren an kalte Regionen, sondern um Tiere in Äquatornähe, die durch zunehmend heiße und trockene Wetterbedingungen von Juni bis November innerhalb von vier Jahrzehnten kleiner geworden sind. Pro Dekade verloren sie rund zwei Prozent ihres Körpergewichts.



Relevant sind die Forschungsergebnisse, weil diese Veränderungen erstmals bei sesshaften, ortstreuen Vögeln in noch unberührten Amazonas-Bereichen entdeckt wurden. Die Tiere leben in der sogenannten Unterschicht, der Waldebene zwischen Boden- und Kronenbereich, und bewegen sich nicht weit weg. Nach Auswertung von langfristigen Klimamustern, also jahreszeitlichen und jährlichen Schwankungen von Temperatur und Niederschlägen in der Region, machen die Forscher den Klimawandel für den Vogel-Schwund und die körperlichen Veränderungen der Amazonas-Vögel verantwortlich.