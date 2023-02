Steckbrief Regenwurm Regenwürmer, die idealen Untermieter für den Garten

Kot als Dünger Wie ernährt sich ein Regenwurm?

Regenwürmer buddeln und fressen fast pausenlos. Dabei verputzen sie fast die Hälfe ihres eigenen Gewichts pro Tag. Dazu zieht der Regenwurm seine "Beute" wie Pflanzenreste, abgestorbene Blätter, Grashalme nach dem Rasenmähen etc. in seine Erdröhre. Damit er sie fressen kann, müssen aber erst Bakterien und Pilze die Zerkleinerungsarbeit für den zahnlosen Wurm erledigen. Ist dies getan, werden die Pflanzenreste verschlungen, verdaut und wieder ausgeschieden. In dem Kot der Regenwürmer stecken hochkonzentrierte Nährstoffe - deutlich mehr als in normaler Gartenerde. Die Hinterlassenschaften sind für die Versorgung von Pflanzen der beste Dünger. Durch seine rege Aktivität im Untergrund schichtet der Regenwurm die Nährstoffe auch um - von unten nach oben.