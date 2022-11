Biodiversität Unbeliebte Tiere: Wichtig für Ökosysteme - aber ohne Lobby

Würmer, Flöhe & Co.: Haben wichtige Funktionen



Der Saitenwurm lebt in Heuschrecken und sorgt gleichzeitig für Biodiversität in Gewässern.

Bandwürmer, Zecken, Bakterien oder Läuse leben von Wirten. Sie werden in der Wissenschaft als Parasiten bezeichnet. Ist der Wirt, auf den sie sich spezialisiert haben, bedroht, können auch sie verschwinden. Diese Lebewesen sind aber nicht immer harmlos: Viele Zecken, Flöhe und Co. lösen Krankheiten aus, wie beispielsweise auch der Fadenwurm bei Menschen. Wissenschaftler gehen aber auch davon aus, dass viele dieser Lebewesen für Ökosysteme wichtiger als bisher angenommen sind. Laut dem Biologen Lothar Frenz stellt sich dabei die Frage, ob beim Artenschutz nicht auch Lebewesen wie Flöhe und Würmer gleiche Rechte haben sollten.



Auch diese Lebewesen können eine Schlüsselfunktion in einem Ökosystem einnehmen



Der Saitenwurm sorgt dafür, dass sein Wirt, die Heuschrecke, im Wasser verendet. Eine Kettenreaktion setzt sich in Gang: Von den Heuschrecken ernähren sich Fische. Diese Fische würden anstelle der Heuschrecken sonst kleinere Tiere fressen. Das bedeutet: Durch die toten Heuschrecken gibt es mehr Lebewesen im Wasser, die sich von Algen und Laub ernähren und so das Wasser "reinigen".



Darüber hinaus haben wir alle Bakterien im Magen. Einige können gefährlich sein, andere sind harmlos. Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass Bakterien im Magen nützlich sind und Immunsysteme auf Trab halten. Das kann sich auch in der Tierwelt zeigen: Nach einer Antiwurmbehandlung starben junge Austernfischer, eine Vogelart. Ohne die Bakterien im Darm konnte sich das Immunsystem der Vögel nicht richtig entwickeln. Internationale Wissenschaftler kamen sogar zu dem Schluss, dass Bandwürmer das Leben von Ameisen beeinflussen: Obwohl angeschlagen, lebten die befallenen Ameisen länger.