Zecken FSME - Sollte man sich impfen lassen?

Die Impfung muss insgesamt dreimal erfolgen, damit der Schutz vollständig ist. Bis zu zwölf Monate dürfen zwischen den Impfungen im größten Notfall vergehen, ohne dass der bisher erreichte Schutz verloren sei. Empfohlen seien ein bis drei Monate Zeit zwischen den Impfungen, so das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Das PEI in Langen ist als "Bundesamt für Sera und Impfstoffe" für die Zulassung von Impfstoffen zuständig.

FSME-Schutzimpfung - sinnvoll oder nicht?

In Deutschland liegen die FSME-Risikogebiete vor allem in Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen. In diesen Regionen ist eine FSME-Impfung nicht nur sinnvoll, die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt sie dringend.