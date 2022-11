Steigende CO2-Emissionen Jahr für Jahr bedenklich mehr Treibhausgase

Der Ausstoß an Treibhausgasen muss verringert werden, um den Klimawandel aufzuhalten. Doch statt weniger bläst die Menschheit immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Regelmäßig werden neue CO2-Höchststände erreicht.

Seit Beginn der Industrialisierung gelangen immer mehr sogenannte Treibhausgase in die Atmosphäre. Die wichtigsten Treibhausgase sind Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan und Distickstoffoxid. Kohlenstoffdioxid gilt dabei als wichtigstes vom Menschen freigesetztes Treibhausgas. Weil es sehr lange, über viele Jahrzehnte, in der Atmosphäre verbleibt, ist die Konzentration dort nicht allein vom Ausstoß im aktuellen Jahr abhängig.

Der Bericht der WMO von 2021 zeigt, dass die Konzentration der Treibhausgase auch im Corona-Jahr 2020 weiter gestiegen ist. Der Kohlendioxid-Wert erreichte Rekordniveau. Und der Anstieg war auch stärker als im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2020.



Der neue globale Durchschnitt der Kohlendioxidkonzentration lag demnach 2020 bei 413,2 Moleküle pro einer Million Moleküle trockener Luft (ppm), nach 410,7 ppm im Jahr 2019. Das entspricht 149 Prozent des vorindustriellen Niveaus.



Im Mai 2021 hatten US-Wissenschaftler der Wetter- und Ozeanografie-Behörde NOAA die höchste CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre seit Beginn ihrer Aufzeichnungen im Jahr 1958 registriert: 419,13 ppm.

CO2-Werte in dieser Höhe gab es zuletzt vor drei bis fünf Millionen Jahren auf der Erde. Gemessen wurde der CO2-Wert von der NOAA im Observatorium auf Mauna Loa, Hawaii. Die Messstation ist einer der wichtigsten Referenzpunkte für CO2-Messungen und die Werte gelten als repräsentativ für die Nordhalbkugel der Erde.

"Das zeigt, dass wir überhaupt nicht auf dem richtigen Weg sind, um das Klima zu schützen. Der Wert steigt jedes Jahr weiter an." Wolfgang Lucht, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Die Faktenlage: Der weltweite Ausstoß von Kohlenstoffdioxid hat seit 1960 kontinuierlich zugenommen.

Während in den 1950er-Jahren der jährliche Anstieg auf Mauna Loa im Mittel noch bei 0,55 ppm Kohlendioxid lag, stieg der Welttrend in den vergangenen 15 Jahren im Mittel auf 2,24 ppm/Jahr, in Mauna Loa auf 2,28 ppm/Jahr. Gegenüber den 1950er-Jahren wurde damit der globale Kohlendioxid-Anstieg annähernd vervierfacht.

Die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche ist seit dem Beginn der Industrialisierung um 1,1 Grad gestiegen.

Sollte sich die aktuelle Erwärmungsgeschwindigkeit fortsetzen, würde die Welt etwa im Jahr 2040 eine menschengemachte Erwärmung von 1,5 °C erreichen.

Laut Investment-Report der Internationalen Energieagentur (IEA) müssen sich die Investitionen in saubere Energien bis 2030 verdreifachen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Zugleich erwartet die IEA, dass die Investitionen in neue Öl- und Gasprojekte 2021 wieder um zehn Prozent steigen. nachdem die Ölbranche 2020 das schlimmste Jahr in ihrer Geschichte erlebt hat. [Quelle: NOAA, IEA, EIA, IPCC, statista.com, globalcarbonatlas.org]

"Es müssen deutlich größere Beträge in grüne Technologien fließen, damit das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann." IEA-Chef Fatih Birol bei der Vorstellung des Investment-Report der Internationalen Energieagentur (IEA)

Ein Drittel mehr CO2 als vor der Industriellen Revolution

Der Wert von 400 ppm (parts per million: Teilchen pro eine Million Teilchen) gilt als symbolische Schwelle, die weltweit erstmals im März 2015 auf Mauna Loa überschritten wurde. Vor der Industriellen Revolution lag der Wert bei rund 280 ppm. Seither klettern die CO2-Werte nach oben - und auch immer schneller: So abrupt wie in den vergangenen 70 Jahren sei die CO2-Konzentration noch nie gestiegen, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) im November 2018. Am Ende der letzten Eiszeit habe sich ein ähnlicher Anstieg dagegen über 3.000 Jahre hin gestreckt. "Es gibt keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg, der Versauerung der Meere und mehr extremen Wettersituationen beiträgt", warnt die WMO.

"Ohne eine Verringerung von CO2 und anderen Treibhausgasen wird der Klimawandel zerstörerische und unumkehrbare Folgen für die Erde haben. Die Chance, noch einzugreifen, ist fast vertan." WMO-Generalsekretär Petteri Taalas

Veränderung der Treibhausgas-Emissionen Infografik öffnen

Auch Rekordwerte bei anderen Treibhausgasen

Der WMO-Bericht 2021, der auf den Daten aus dem Jahr 2020 basiert, verzeichnet auch Rekordwerte der Treibhausgase Methan, Distickstoffoxid (Lachgas) und FCKW-11 (Trichlorfluormethan) in der Atmosphäre. Methan ist nach CO2 das zweithäufigstes Treibhausgas in der Atmosphäre und wird zum Teil in der Rinderzucht und auf Reisfeldern freigesetzt. Es ist für rund 16 Prozent der Erderwärmung verantwortlich. 2019 lag der Methangehalt 262 Prozent über dem vorindustriellen Niveau.

Die Konzentration des dritten wichtigen Treibhausgases Lachgas, das hauptsächlich durch landwirtschaftliche Düngemittel freigesetzt wird, lag laut WMO im Jahr 2020 bei 333 ppb. Der Anstieg von 2019 zu 2020 betrug 1,2 ppb und war höher als die globale durchschnittliche Wachstumsrate von Lachgas im den vergangenen zehn Jahren.

Ozonkiller FCKW-11 verstärkt den Treibhauseffekt

Klimaforscher warnen, dass auch FCKW-11 (Trichlorfluormethan) stark wirksam ist: Es heizt nicht nur das Klima auf, sondern zerstört zusätzlich die filternde Ozonschicht. Deshalb wurde der Ausstopß von FCKW-11 2010 im Rahmen des Montreal-Protokolls weltweit verboten. In China wurde die Substanz trotzdem zwischen 2013 und 2017 illegal zur Herstellung von Isolierstoffen verwendet. Erst seit 2017 sind die Emissionen von FCKW-11 in China drastisch gesunken. Das wies ein internationales Forscherteam 2021 in einer Studie nach.