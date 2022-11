Kipp-Punkte im Klimasystem Wenn sich die Klimakrise nicht mehr aufhalten lässt

Kipp-Punkte markieren in gewisser Hinsicht Schwellen in unserem Klimasystem. Werden diese schon durch kleine Veränderungen überschritten, kann das weitreichende Konsequenzen haben - auch für uns Menschen. Das Ganze ist vergleichbar mit einer Tasse, die immer weiter über die Tischkante hinaus geschoben wird, bis plötzlich der entscheidende Punkt, der Kipp-Punkt, erreicht wird, an dem sie zu Boden fällt. Dann sind die Folgen nicht mehr ohne Weiteres rückgängig zu machen. Der Vorgang verstärkt sich rasend schnell von selbst und kann auch dominoartig Kettenreaktionen in anderen Ökosystemen auslösen.

Das "ewige Eis" schmilzt. Die durchschnittliche jährliche Oberflächentemperatur stieg zwischen 1971 und 2019 in der Artkis dreimal so stark an wie im Rest der Welt. Gehen die Eismassen aber zurück, kommt es verstärkt zur sogenannten Eis-Albedo-Rückkopplung: Denn gibt es weniger Schnee und Eis, wird weniger Sonnenlicht reflektiert. Dadurch geht die Erwärmung noch schneller voran, was wiederum weiteres Abschmelzen zur Folge hat. Dieser Prozess verstärkt sich also selbst, kann kaum oder nur schwer rückgängig gemacht werden und hat weitreichende Folgen - zum Beispiel auf den Meeresspiegel: Bislang stieg er global schon um rund 13,5 Millimeter an, allein durch das geschmolzene Eis Grönlands.