Klimakonferenzen Was ist was?

Klimaabkommen - Paris- und Kyoto-Protokoll

Mit dem Paris-Protokoll von 2015 haben sich die Klimakonferenz-Staaten auf der COP 21 weltweit darauf geeinigt, die Klimaerwärmung auf höchstens zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Jeder Staat muss Klimaschutzziele liefern, sie einhalten und regelmäßig nachbessern. Das Paris-Protokoll ist der Nachfolger des Kyoto-Protokolls und trat am 4. November 2016 in Kraft. Mehr über die Klimakonferenz in Paris und die Entstehung des Paris-Protokolls.