Pandemien der Zukunft Wie können wir die Ausbreitung von Viren eindämmen?

Pandemien der Zukunft: Wie vermeiden wir sie?



01.09.2021: Eröffnung des internationalen Pandemie-Frühwarnzentrums in Berlin. Es soll den Kampf gegen Pandemien erleichtern.

Blickt man auf die weltweiten pandemischen Gefährdungen für den Menschen, so zeigt sich: Von Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden können, geht für uns wohl die größte Gefahr aus, sagt Hartmut Hengel. Aber was können wir dagegen tun? Den Schutz von Ökosystemen sicherstellen und den Klimawandel bremsen, so gut es noch geht. Das werde aber die Zoonosen nicht generell ausrotten, so Hengel. Die habe es immer gegeben und werde es auch immer geben.



Das Ziel sei es, präventiv vorzugehen. So kann das Krankheitsgeschehen möglichst früh entdeckt und die weltweite Kommunikation über die WHO erleichtert und beschleunigt werden. Dazu soll auch das internationale Frühwarnzentrum in Berlin beitragen, das am 1. September 2021 von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel und Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der WHO, eingeweiht wurde.