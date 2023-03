Tierversuche Pro und Contra Unverzichtbare Experimente oder durch Alternativen ersetzbar?

Zahl der Versuchstiere: Mäuse , Ratten, Meerschweinchen, Vögel , Kaninchen , Fische, Primaten, also Affen, Schafe, Schweine , Hunde und Katzen werden in Tierversuchen in Deutschland eingesetzt. Laut der jährlichen Erhebung des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR) geht die Anzahl der Versuchstiere in Deutschland seit 2020 zurück: Knapp 1,9 Millionen Tiere wurden 2021 in Tierversuchen eingesetzt. Rund die Hälfte der Tierversuche wurde für die Grundlagenforschung durchgeführt, das heißt, zur Erforschung von biologischen Abläufen oder Funktionsweisen im Körper, die die Voraussetzungen sind, Erkrankungen zu verstehen. An 17 Prozent der Tiere wurden Arzneimittel, Impfstoffe und chemikalische Produkte wie Pestizide, Farben oder Haushaltsmittel getestet. 14 Prozent der Tiere wurden für die Erforschung von Krankheiten wie Krebs genutzt. Zählt man auch getötete Tiere hinzu, kommt man auf rund 5 Millionen Tiere, die im Kontext von Tierversuchen in Deutschland erfasst wurden. An Tieren wurden nicht nur Medikamente und Impfstoffe ausprobiert, sondern auch Dialysetechniken, Bypass-Operationen und neue Gelenke oder Zahnimplantate. Zudem werden Tieren artfremde Organe eingepflanzt, zum Beispiel einem Affen ein Schweineherz . Dabei testet man, ob tierische Organe auch für den Menschen tauglich wären. Und auch zu Ausbildungszwecken, beispielsweise an Universitäten, werden Experimente mit Tieren durchgeführt. Mäuse und Fische kommen am häufigsten bei Tierversuchen zum Einsatz, Hunde und Katzen hingegen seltener (2.657 Versuche mit Hunden und 862 Versuche mit Katzen im Jahr 2021). Hunde und Katzen gelten als Versuchstiere, wenn an ihnen Substanzen im Labor getestet werden. Sie werden außerdem als Versuchstier erfasst, wenn in Tierkliniken neue Verfahren an kranken Tieren erprobt werden. Im Jahr 2021 wurden etwa 1.886 Tierversuche mit Primaten durchgeführt. Bei Primaten wird zwischen Halbaffen und Affen unterschieden, zu denen auch menschliche Primaten zählen. Menschenaffen werden in Deutschland seit 1992 nicht mehr eingesetzt. Berichte der EU-Kommission legen in regelmäßigen Abständen Versuchstierzahlen offen. Die Statistiken lassen allerdings kaum Vergleiche zu Vorjahreszahlen zu und können von den nationalen Zahlen abweichen: Die Versuchstiere werden nach unterschiedlichen Kriterien erfasst und seit 2018 werden auch Daten des Nicht-EU-Staates Norwegen hinzugezählt. Genveränderte Tiere: An genetisch veränderten Tieren, darunter hauptsächlich Mäuse und Fische, werden Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Alzheimer und Infektionen erforscht. Früher transplantierte man einen Tumor in ein Tier, um dann eine Therapie zu testen. Das wird inzwischen nicht mehr gemacht. Durch Genmanipulation wachsen in Tieren Tumoren von selbst. Roman Stilling, Neurobiologe und Referent von "Tierversuche verstehen", hat zudem an Mäusen zu Gedächtnis und Demenz geforscht. Genmanipulierte Mäuse wurden darauf getestet, wie sie mit oder ohne ein bestimmtes Protein ein Wasserlabyrinth durchlaufen können. Dadurch konnte der Wissenschaftler Rückschlüsse auf den Transfer vom Kurzzeit- auf das Langzeitgedächtnis im Gehirn ziehen.

EU-Richtlinie: Bevor ein Arzneimittel oder ein Impfstoff in der EU zugelassen werden kann, muss es verschiedene Phasen durchlaufen. In vorklinischen Studien müssen die Substanzen an zwei Tierarten auf schwere Nebenwirkungen geprüft werden. Erst dann können sie in klinischen Studien an Menschen getestet werden. Wurden die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit bestätigt, kann das Arzneimittel auf den Markt kommen. Wurde ein Arzneimittel außerhalb der EU getestet, werden die Ergebnisse von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) nicht anerkannt. Bei chemischen Produkten können anerkannte Alternativmethoden Tierversuche ersetzen.



Die rechtlichen Standards von Tierversuchen sind im EU-Recht durch die EU-Versuchstierrichtlinie 63 von 2010 verankert. Die Rechte von Tieren wurden durch die neue Richtlinie gestärkt und die Vorgaben für Tierversuche verschärft. Die EU schreibt unter anderem vor, dass die Methode gewählt werden muss, "die die zufriedenstellendsten Ergebnisse liefert und am wenigsten Schmerzen, Leiden oder Ängste verursacht". Auch der Tod der Tiere sollte möglichst schmerzfrei sein. In Deutschland gibt es seit 2013 die Tierschutz-Versuchstierverordnung, die die EU-Richtlinie umsetzen soll.



Jeder Tierversuch in Deutschland muss beantragt und begründet werden, weshalb der Versuch mit einer bestimmten Tierart und nicht mit anderen Methoden durchgeführt werden kann. Die Belastung der Tiere wird in Kategorien nach Schweregrad eingeteilt und beurteilt. In Tierversuchen dürfen zudem nur gezüchtete Tiere eingesetzt werden. Das bedeutet, Tiere für Versuchslabore dürfen keine streunenden Tiere sein oder aus freier Wildbahn stammen, denn das würde den Artenschutz gefährden. Die Gewöhnung der Tiere an das Laborleben wird außerdem als zu grausam eingestuft. Tierversuche dürfen, je nach Schweregrad, nur von Tierärzten, Medizinern, Zahnmedizinern, Naturwissenschaftler oder ausgebildetem Personal mit Fachwissen durchgeführt werden.



Ab 2018 leitete die EU-Kommission ein Vertragverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen mangelhafter Umsetzung der EU-Versuchstierrichtlinie ein. Die EU-Kommission sah die EU-Richtlinie nicht ausreichend im deutschen Recht umgesetzt. Konkret wurden die fehlende Sachkunde der Versuchsteilnehmer sowie fehlende Tierärzte und Inspektionen bei Versuchen bemängelt. Gar nicht umgesetzt sah die Kommission Vorgaben zur Züchtung von Affen: Affen in Tierversuchen sollen möglichst Nachkommen von Tieren sein, die bereits in Gefangenschaft leben. 2022 wurde das Verfahren der EU gegen Deutschland eingestellt.



Tierversuche für Kosmetikartikel: Seit 2013 sind Tierversuche für kosmetische Produkte in der EU verboten. Durch das Gesetz dürfen auch Nicht-EU-Staaten nur Kosmetikprodukte in der EU verkaufen, wenn diese die EU-Standards erfüllen. Der Deutsche Tierschutzbund e.V. kritisiert jedoch rechtliche Schlupflöcher: Werden getestete Substanzen in medizinischen oder chemikalischen Produkten verwendet, dürfen sie auch in Kosmetikartikeln enthalten sein. Beispielsweise dürfen Produkte mit Botox noch in Tierversuchen getestet werden. Botox wird nicht nur in der Kosmetikindustrie, sondern auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt.

Roman Stilling von der Initiative "Tierversuche erklären" sagt hingegen, Botox sei eines der stärksten Gifte überhaupt. Es sei daher vernünftig, Produkte mit Botox vor der Anwendung an Menschen in Tierversuchen zu testen.