Artensterben Fünf Kettenreaktionen: Drohende Kipppunkte und positive Effekte

1. Kipppunkt Nordsee: Die Match-Mismatch-Dynamik



In der Nordsee hat sich infolge des Klimawandels die Artenzusammensetzung des Zooplanktons verschoben.

Bereits jetzt gibt es Hinweise auf eine Kettenreaktion im Plankton-Ökosystem der Nordsee. Bestimmten Zooplanktonorganismen, sogenannten Ruderfußkrebsen, ist es in der südlichen Nordsee mittlerweile zu warm: Sie kommen deshalb häufiger in kühleren Regionen vor. Stattdessen leben jetzt andere Arten von Zooplankton in der südlichen Nordsee. Das hat Folgen für Fische. "Immer häufiger kommt es zu einer Match-Mismatch-Dynamik", sagt Dr. Anne Sell, Biologin am Thünen-Institut für Seefischerei Bremerhaven. Forscher sprechen von einer Match-Mismatch-Dynamik, wenn sich die Beute eines Lebewesens zeitlich oder auch örtlich verschiebt.



Der Kabeljau ist ein Beispiel: Der Kabeljau laicht vor allem im späten Winter. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen die Kabeljaularven Zooplankton in einer gewissen Größe fressen, um zu überleben. Die neue dominierende Art des Zooplanktons hat ihr größtes Vorkommen aber im Spätsommer, nicht im Frühling: Zu spät für den Kabeljaunachwuchs, der zu diesem Zeitpunkt dann schon größere Beute bevorzugt. Da es weniger und darüber hinaus kleineres Zooplankton gibt, ist es für Kabeljaularven schwieriger, Nahrung zu finden und zu überleben. Zusätzlich hat sich durch die inzwischen dominierende Zooplanktonart auch die Nahrungsqualität verschlechtert. Wenn sich die Bestandsgröße der Kabeljaus verändert, beeinflusst das auch andere Arten. Gleichzeitig führen die höheren Temperaturen dazu, dass sich Quallen und Tintenfische schneller entwickeln und ausbreiten können.



Wenn es zu einer neuen Artenzusammensetzung mit neuen, dominanten Arten in einem Ökosystem kommt, nennen Forscher das einen sogenannten "regime shift". Wissenschaftlern der Universität Hamburg zufolge hat der Dorsch, wie der Kabeljau in der Ostsee genannt wird, durch Überfischung bereits einen Kipppunkt überschritten.



In der süßeren und leichteren Ostsee hat es der Dorsch außerdem noch schwerer, sich an Klimaveränderungen im Ozean anzupassen: Es gibt zu wenig Jungtiere und die Population kann sich dadurch nur schwer wieder erholen.



Es gibt zudem Hinweise darauf, dass das Abschmelzen der Gletscher das Plankton verändert: Auf dem Weg des Frischwassers in die Fjorde können mehr Schadstoffe aufgenommen werden. Das kann das Plankton und damit die Nahrungsgrundlage von größeren Tieren verändern. Das Plankton ist aber auch aus einem anderen Grund relevant: Die winzigen Algen und Lebewesen binden CO2 und sind Teil der marinen Kohlenstoffpumpe.