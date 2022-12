Ozonloch Wie die Ozonschicht das Klima schützt

Ozonloch: Über der Antarktis wird die schützende Ozonoschicht dünn



Ozonloch über der Antarktis im Jahr 2020

In den 1980er-Jahren bemerkten Wissenschaftler, dass sich über der Antarktis jedes Jahr ein riesiges Loch in der Ozonschicht auftut. In der ersten Septemberhälfte ist dieses Ozonloch normalerweise am größten, die Ozon-Konzentration am niedrigsten. Eigentlich klafft dort kein richtiges Loch im eigentlichen Sinne: Die Dicke der Ozonschicht wird in der Dobson-Einheit DU gemessen. In der Regel hat die Ozonschicht über dem Südpol eine Dicke von 350 Dobson. Sinkt der Wert unter 200 Dobson, spricht man von einem Ozonloch. Über der Antarktis sind die Werte im antarktischen Winter teilweise erheblich niedriger.