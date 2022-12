Flüssiggas Brückenenergie oder Klima-Killer?

Infrastruktur: Braucht Deutschland eigene LNG-Terminals?

Jahrelang gab es in Deutschland Pläne, LNG-Terminals zu bauen, die aber dann nicht umgesetzt wurden. Nach Putins Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 gab es eine Kehrtwende in der Energiepolitik: Das Bundeskabinett verabschiedete das LNG-Beschleunigungsgesetz. Dieses erlaubt den Bau von Pipelines, bevor das dazugehörige Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist. Normalerweise vergehen Jahre zwischen Planung und Fertigstellung einer LNG-Anlage. Durch das neue Gesetz wurde das erste Terminal innerhalb einer Rekordzeit von zehn Monaten fertiggestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz weihte es am 17. Dezember 2022 in Wilhelmshaven ein. Eine weitere LNG-Anlage soll zum Jahreswechsel in Brunsbüttel in Betrieb genommen werden. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren elf Terminals entstehen: acht schwimmende, drei auf festem Boden.



Nicht nur die Umweltschutzorganisationen NABU und BUND kritisieren das beschleunigte Verfahren. Im Dezember 2022 präsentierte das New Climate Institut eine Studie, aus der hervorgeht, dass die geplanten deutschen LNG-Import-Terminals überdimensioniert sind und die Einhaltung der Klimaziele massiv gefährden. Drei Terminals würden reichen, um bis 2035 die Lücke zu füllen, die aufgrund fehlender Gasimporte aus Russland entstanden ist, so die Experten.



Im Fall der LNG-Anlage in Wilhelmshaven kritisieren BUND und NABU unter anderem den Einsatz des Frachters "Höegh Esperanza". Für die nächsten zehn Jahre soll dieses Spezial-Schiff Gas in die deutschen Leitungen einspeisen. Das Schiff verwendet Chlor, um die Rohrleitungen freizuhalten. Laut Schätzungen des NABU würden etwa 35 Tonnen Chlor pro in die Nordsee gelangen und das Wattenmeer belasten.