deinklimaprojekt Klimafreundlich wohnen in der Genossenschaft

Wir haben nachgefragt! Das sagt Hans Peter-Ebert, Vorstand Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. : ... zur Bauweise mit Massivholz: "Massivholzbau hat den Riesenvorteil, dass es im Wesentlichen CO2-neutral ist. Das heißt, ich verwende ein Material, was natürlich wächst, CO2 bindet, und dann für Jahrzehnte einen Speicher bildet. Er steht anderen Baumaterialien dabei nicht nach, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Massivholz hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit, das macht es sehr energieeffizient bezüglich Wärmedämmung." ... zu Photovoltaik auf Häuserdächern: "Das macht auf jeden Fall Sinn, weil wir brauchen die Energie regenerativ erzeugt. Und das heißt, wir müssen und können unsere Oberflächen an den Gebäuden ausnutzen: das Dach beispielsweise, aber auch die Fassade."

... zu weiterer Energieidee:

"Solarthermie zum Beispiel wäre auch möglich. Oder ein Mix aus beiden. Das ist auch ein System, das noch nicht verbreitet ist: hybride Kollektoren, die auf der gleichen Fläche Strom und Warmwasser erzeugen."



... zum Haus generell:

"Von den Komponenten her macht das großen Sinn - also nachhaltige Baumaterialien und die Verwendung von nachhaltigen erneuerbaren Energien."



... zu weiteren klimafreundlichen Ideen:

"Ich hätte mir vielleicht mehr Grün gewünscht am Gebäude. Grün hilft auch, um den energetischen Standard des Gebäudes zu heben, weil ich damit verschatte. Der Wind kommt nicht so an die Oberflächen heran. Und ich helfe der Natur, indem ich Insekten ansiedle oder Lebensraum gebe."