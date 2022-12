deinklimaprojekt Wir suchen Deutschlands Klimaheldinnen und -helden

Constanze arbeitet als Klimaschutzmanagerin in der Gemeindeverwaltung von Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Oberbayern. Sie berät die Gemeindeleitung in Fragen, die Umwelt, Verkehr und Energie betreffen und hilft so Klimaschutz umsetzen. Constanze hat Umweltplanung und Ingenieursökologie an der TU München studiert. [mehr - alpha Uni | zum Modulartikel: ARD alpha Uni - Klimaschutzmanagerin werden ]